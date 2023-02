Das können Sie am Faschingswochenende im Allgäu unternehmen

Der größte Allgäuer Faschingsumzug, eine riesige Faschingsparty und ein traditionsreiches Schlittenrennen: Unsere Veranstaltungstipps fürs Faschingswochenende.

14.02.2023 | Stand: 15:45 Uhr

Das Faschingswochenende steht vor der Tür und damit einige Höhepunkte der Narrenzeit im Allgäu. Dazu zählen vor allem der Gaudiwurm in Marktoberdorf, aber auch Umzüge in Kempten, Oberstdorf und vielen anderen Gemeinden sowie eine große Faschingsparty in Kempten. Eine besondere Faschingsgaudi ist auch das älteste Schalengge-Rennen im Allgäu, das an diesem Wochenende in Pfronten stattfinden soll. Wer weniger Lust auf Fasching hat, kann beispielsweise das Winterfestival "Lechklänge" in Füssen besuchen.

Die Veranstaltungstipps aus der Redaktion auf einen Blick:

Faschingsumzüge im Allgäu

Cometsball in der Big Box Kempten

Schalengge-Rennen in Pfronten

Winterfestival Lechklänge

Faschingsumzüge im Allgäu

Zum Höhepunkt der Faschingszeit mit dem Marktoberdorfer Gaudiwurm am Sonntag, 19. Februar, der größte Faschingsumzug im Allgäu statt. Der Umzug startet um 13.30 Uhr am Rathaus und zieht dann auf einem Rundweg durch den Ort. Erwartet werden 50 Musikgruppen, beeindruckende Wagen und Laufgruppen sowie 30.000 bis 40.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Letztere müssen für den Eintritt beziehungsweise für das Festabzeichen zum Gaudiwurm fünf Euro bezahlen. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre müssen nichts bezahlen. Wer am Sonntag nicht live dabei sein kann, hat die Möglichkeit den Umzug in unserem Livestream mitzuverfolgen.

Neben dem Marktoberdorfer Gaudiwurm finden am Faschingswochenende noch viele weitere Umzüge im Allgäu statt. Dazu gehören unter anderem der Umzug in Kempten am Faschingssamstag ab 13 Uhr und der Umzug in Oberstdorf am Sonntag ab 13.29 Uhr. In Kaufbeuren fährt zusätzlich ab Freitag, 17. Februar, für alle Kinder wieder die Bimmelbahn durch die Stadt. Zwischen Faschingsfreitag und -dienstag werden insgesamt vier öffentliche Fahrten angeboten.

Cometsball: Große Faschingsparty in der Big Box

Am Freitagabend, 17. Februar, findet in der Big Box in Kempten die laut Veranstaltern größte Faschingsparty im Allgäu statt. Der Comets Sportlerball wird vom Footballverein Allgäu Comets organisiert und findet in diesem Jahr bereits zum 26. Mal statt. Mit dabei die Bands "Lederrebellen", "Die Lamas" sowie die "Guggenmusik Rohrdorf" und mehrere DJs. Die Party beginnt um 20 Uhr, Tickets kosten im Vorverkauf 17 Euro. Der Eintritt ist allerdings erst ab 16 Jahren erlaubt. Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren müssen die Party um Mitternacht verlassen.

Schalengge-Rennen in Pfronten

Mit dem Kappeler Schalengge-Rennen findet voraussichtlich am Faschingssamstag, 18. Februar, das älteste Allgäuer Schalengge-Rennen in Pfronten-Kappel statt. Dabei wagen sich mehr als 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ab 12 Uhr mit ihren Schlitten an den Start. Dazu werden mehrere tausend Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet. Laut Veranstaltern ist das Schalengge-Rennen eine Mischung aus "Faschingsgaudi, Rennen und Demonstration von Originalschalenggen mit Heu oder Holz beladen auf einer anspruchsvollen Strecke". Nachdem das Rennen die letzten drei Jahren wegen Corona oder Schneemangel abgesagt werden musste, stehen die Chancen für das Rennen in diesem Jahr sehr gut. Am Mittwochabend fällt die offizielle Entscheidung, ob das Rennen stattfinden kann oder nicht.

Das Schalengge-Rennen in Kappel bei Pfronten (Ostallgäu) ist das größte und älteste seiner Art im Allgäu. Es findet seit 1977 in der Regel am Faschingssamstag statt. Veranstalter ist der Kappeler Schalengge Verein. Bild: Ralf Lienert (Archivbild)

Winterfestival Lechklänge

Wer keine Lust auf Fasching hat, kann sich auf den Weg in die Füssener Lechhalle im Magnuspark machen. Dort findet am Freitag, 17. Februar, und Samstag, 18. Februar, das Winterfestival "Lechklänge" statt. Unter dem Motto "Ohne Worte" können Besucherinnen und Besucher dabei zwei Veranstaltungen besuchen. Am Freitagabend spielt ab 19.30 Uhr das Quartett "Orchestra Mondo", das unter anderem Stücke aus dem Gypsy-Swing und der Welt des Balkans im Repertoire hat. Am Samstagabend tritt ebenfalls ab 19.30 Uhr zunächst der Papierkünstler "Mr. Lo" auf. Zum Abschluss wird "Mime en Mi Mineur" übernehmen und das Publikum unter anderem mit Pantomime, Magie, Zirkus und Live-Musik unterhalten. Der Einlass für beide Veranstaltungen ist um 18 Uhr, Tickets kosten 18 Euro.

Wer das Faschingswochenende lieber auf der Piste verbringen will, findet hier eine Übersicht über die aktuell geöffneten Allgäuer Skigebiete und eine Liste der beliebtesten Rodelstrecken im Allgäu.