Das können Sie am langen Osterwochenende im Allgäu unternehmen

Ab auf den Ostermarkt, zum Tag der offenen Tür ins Festspielhaus oder doch zum Oster-Konzert? Unsere Veranstaltungstipps zum Osterwochenende im Allgäu.

09.04.2023 | Stand: 07:33 Uhr

Das Osterwochenende steht vor der Türe und bringt dem Allgäu viele spannende Veranstaltungen. Neben klassisch "österlichen" Attraktionen wie den Ostermärkten oder dem Oster-Konzert in Bad Hindelang, gibt es noch andere spannende Events. Am Ostermontag, 10. April öffnet etwa das Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen seine Türen und lässt Besucherinnen und Besucher anlässlich eines Tages der offenen Tür Bühnenluft schnuppern.

Die Veranstaltungstipps aus der Redaktion im Überblick:

Ostermärkte im Allgäu

Pünktlich zum Osterfest finden an verschiedenen Orten im Allgäu wieder Ostermärkte statt. In Füssen und Oberstdorf gibt es jeweils von Ostersamstag, 8. April bis Ostermontag, 10 April einen Kunsthandwerkermarkt. Der Markt in Füssen startet jeden Tag um 11 Uhr und endet um 17 Uhr und befindet sich im Freyberg-Garten. Der Oberstdorfer Kunst- und Handwerkermarkt öffnet zu folgenden Zeiten im Kurpark:

Ostersamstag, 8. April: 10 bis 18 Uhr

Ostersonntag, 9. April: 11 bis 18 Uhr

Ostermontag, 10 April: 11 bis 17 Uhr

Der größte Ostermarkt im Allgäu findet am Ostermontag, 10 April ab 10 Uhr in Buchloe statt.

Festspielhaus Füssen: Tag der offenen Tür

Am Ostermontag, 10. April haben Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen des Festspielhauses Neuschwanstein in Füssen zu werfen. Beim Tag der offenen Tür gibt es unter anderem mehrere Liveauftritte mit Auszügen aus verschiedenen Musicals sowie verschiedene Mitmachaktionen und Bühnenführungen. Los geht es um 10 Uhr mit einer Begrüßung der Theaterleitung. Der Eintritt ins Festspielhaus ist frei, eine Führung kostet zwei Euro.

Großes Osterkonzert der Harmoniemusik Hindelang

In Bad Hindelang erklingen zu Ostern traditionell klassische Töne. Die Harmoniemusik Hindelang spielt dort am Ostersonntag um 20 Uhr ihr Osterkonzert. Unter der Leitung von Dirigent Christoph Eberle treten dann über 50 Musikerinnen und Musiker im Kurhaus Bad Hindelang auf. Der Eintritt kostest für Erwachsene 10 Euro und für Kinder bis 14 Jahre drei Euro.

Osterfestival im Club GoIn in Obergünzburg

Ganz andere Töne werden in Obergünzburg angeschlagen. Im Rahmen des Osterfestivals treten dort im Club GoIn am Ostersamstag und -Sonntag verschiedene Bands und DJs auf. Die Veranstalter wollen mit ihrem abwechslungsreichen Programm verschiedene Musikrichtungen abdecken, darunter Goa, Techno und Heavy Metal.

Beira Easter Jazz in Kaufbeuren

Wer auf Jazz steht, ist hier genau richtig. In Kaufbeuren findet am Ostermontag, 10. April der Beira Easter Jazz statt. Von Swing-Standards über leichte Bossa-Novas bis hin zu bluesigen Klängen bieten Luisa Stapf (Gesang), Niklas Rehle (Gitarre), Simon Kerler (Schlagzeug) und Tiny Schmauch (Bass) ein breites Repertoire. Obendrein gibt es dazu ein Frühstücksbuffet. Tickets gibt es im Vorverkauf unter der Telefonnummer 08341/40242.