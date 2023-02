Das können Sie an diesem Wochenende im Allgäu unternehmen

Vom Presseball über ein historisches Skirennen bis hin zum Narrensprung: Das Wochenende hat im Allgäu wieder viel zu bieten. Unsere Veranstaltungstipps.

07.02.2023 | Stand: 14:40 Uhr

Der Fasching nähert sich langsam seinem Höhepunkt und im Allgäu finden auch an diesem Wochenende wieder mehrere Umzüge statt. Auch abseits des närrischen Treibens, gibt es an diesem Wochenende wieder viele spannende Veranstaltungen im Allgäu. Dazu gehören unter anderem ein historisches Skirennen in Fischen, außergewöhnliche Eisskulpturen in Oberstdorf und eine Theateraufführung in Memmingen. Außerdem findet nach zweijähriger Coronapause endlich wieder der Allgäuer Presseball statt. Die Veranstaltungstipps aus der Redaktion auf einen Blick:



Historisches Skirennen in Fischen

Max Mutzke beim Allgäuer Presseball 2023

Oberstdorfer Eiszeit

Legauer Narrensprung

Landestheater Schwaben: Reigen in Memmingen

Historisches Skirennen in Fischen

Anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Ski-Club Fischen findet am Samstag, 11. Februar ein historisches Skirennen an den Stinesser-Liften in Fischen statt. Unter dem Motto "Alte Bretter fahren anders – Skifahren wie anno dazumal" gehen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit traditionellen Holzskiern und Lederschuhen an den Start. Start des Rennens ist um 15 Uhr, vorher gibt es einen gemeinsamen Einmarsch der Starterinnen und Starter ins Skigelände.

Beim historischen Skirennen in Fischen gehen die Starter am Samstag, 11. Februar mit Holzskiern und Lederschuhen an den Start. Bild: dpa / Angelika Warmuth (Symbolbild)

Max Mutzke beim Allgäuer Presseball 2023

Am Samstag, 11. Februar findet mit dem Allgäuer Presseball eines der wichtigsten gesellschaftlichen Ereignisse der Region statt. Zwar sind keine Tickets mehr für einen der begehrten Sitzplätze inklusive 3-Gänge-Menü zu haben, erstmals in diesem Jahr werden aber auch sogenannte Laufkarten angeboten. Besucherinnen und Besucher mit dieser Karte können ab 22.45 Uhr auf den Ball in die Big Box nach Kempten kommen. Dort erwartet sie ab 23 Uhr ein Livekonzert mit dem Stargast des Abends, dem bekannten deutschen Musiker Max Mutzke. Im Anschluss startet die Aftershow-Party mit DJ Ivan S. Laufkarten sind aktuell für 41,50 Euro erhältlich (Stand: 7. Februar).

Max Mutzke ist der Stargast beim Allgäuer Presseball 2023. Bild: Hendrik Schmidt, dpa (Archivbild)

Oberstdorfer Eiszeit

In Oberstdorf schnitzen am Sonntag, 12. Februar insgesamt 15 Eiskünstlerinnen und -künstler an verschiedenen Orten in der Stadt ihre Skulpturen. Dazu gibt es einen verkaufsoffenen Sonntag von 12 bis 17 Uhr. Besucherinnen und Besucher können die verschiedenen Eisskulpturen bewundern und bewerten. Die Veranstaltung findet in diesem Jahr zum dreizehnten Mal statt und steht dieses Mal unter dem Motto "Bergwelt".

Legauer Narrensprung

Am vorletzten Faschingswochenende findet unter anderem in Legau ein Faschingsumzug statt. Der 12. Legauer Narrensprung startet am Samstag, 11. Februar um 14 Uhr. Nach dem Zug veranstaltet der Faschingsverein "Die Löwen'77 Legau" eine Party im Räuberzelt am Marktplatz. Bereits am Freitag, 10. Februar gibt es außerdem eine "Umzugs-Warm-Up-Party" mit Narrenbaumstellen an gleicher Stelle. Neben dem Legauer Narrensprung finden an diesem Wochenende noch weitere Faschingsumzüge statt, unter anderem in Wangen, Ronsberg und Scheidegg.

Landestheater Schwaben: Reigen in Memmingen

Im Memminger Stadttheater führt das Landestheater Schwaben am Samstag, 11. Februar Arthur Schnitzlers "Reigen" auf. Die Aufführung beginnt um 20 Uhr, der Eintritt kostet ohne Ermäßigung zwischen 16 und 29 Euro. Für die Memminger Bühne hat Christine Hofer das über 100 Jahre alte Stück neu inszeniert und setzt dabei vor allem auf Komik und Klamauk.

Am Landestheater Schwaben in Memmingen wird an diesem Wochenende das Drama Reigen von Arthur Schnitzler aufgeführt. Bild: Forster/LTS

Wer das voraussichlich sonnige Wochenende lieber auf der Piste verbringen will, findet hier eine Übersicht über die aktuell geöffneten Allgäuer Skigebiete.