Was ist am zweiten März-Wochenende im Allgäu geboten?

07.03.2023 | Stand: 14:15 Uhr

An diesem Wochenende, 10. bis 12. März, bietet das Allgäu ein bunt gemischtes Veranstaltungsprogramm. Wer einkaufen geht und dabei auf Nachhaltigkeit und Secondhand-Ware setzt, wird bei den Märkten in Kempten und Füssen fündig. Die neuesten Hausbau-Trends beim gibt es bei der Bauen-Leben-Umwelt Messe in Memmingen. Und in Oberstdorf misst sich der Skisprung-Nachwuchs. Die Veranstaltungstipps aus der Redaktion im Überblick:

Allgäu Flohmarkt in Kempten

Seit nunmehr über 40 Jahren gehört der Allgäu Flohmarkt in der Kemptener Allgäuhalle nach Angaben der Veranstalter fest zum Stadtleben dazu. Auch am Samstag bieten wieder zahlreiche Händlerinnen und Händler in der Kottener Straße sowohl in der Halle als auch drum herum ihre Waren feil. Von antiken Möbeln über Secondhand-Kleidung bis hin zu Retro-Videospielen bietet der Markt Besucherinnen und Besuchern eine große Auswahl an Produkten. Los geht es bereits um 8 Uhr - früh dran sein könnte sich also lohnen. Schluss ist um 15 Uhr. Mehr Infos für Käufer und Verkäufer gibt es auf der Homepage des Allgäu Flohmarkts.

In der Allgäuhalle Kempten ist die Auswahl beim Flohmarkt riesig. Bild: Matthias Becker

Bauen-Leben-Umwelt Messe Memmingen

„Aus der Region für die Region“ - Unter diesem Motto stellen sich rund um Memmingen ansässige Betriebe bei der Bauen-Leben-Umwelt Messe am Samstag und Sonntag in der Memminger Stadthalle vor. Beginn ist an beiden Tagen um 10 Uhr, Ende jeweils um 17 Uhr. Auf zwei Stockwerken warten interessante Vorträge rund um Themen wie „Das intelligente Haus – Mein neues Smart Home", „Richtig Lüften aber wie?" oder „Der Weg zum sicheren Zuhause, Einbruchschutzberatung“ auf die Besucherinnen und Besucher. Zeitplan und Ausstellerverzeichnis gibt es auf der Messe-Homepage.

Finale der Skisprung-Minitournee in Oberstdorf

Das Finale der Nachwuchsskisprungserie mit Team-Wettkampf findet am Samstag, 11. März, in Oberstdorf statt. Ab 9 Uhr startet der Skisprung-Nachwuchs des Allgäuer Skiverbands mit einem freien Training, bevor es um 11 Uhr dann ernst wird: Es folgen Probedurchgang und Wertungssprünge an den Kleinschanzen HS 25 sowie HS 42. Und wer weiß? Vielleicht sehen die Zuschauerinnen und Zuschauer am Wochenende schon den nächsten Karl Geiger von der Schanze springen. Seit 1986 gibt es die Minitournee nach Angaben der Veranstalter bereits. Weitere Infos samt Zeitplan finden Sie hier.

Auch auf den Kleinschanzen in Oberstdorf will die Anlaufspur bestmöglich präpariert sein. Bild: Ralf Lienert (Archibbild)

Ausstellung: 22 Jahre Künstlerhaus Marktoberdorf

Auf rund 1200 Quadratmetern zeigt das Künstlerhaus Marktoberdorf das gesamte Wochenende über Exponate aus der eigenen Sammlung. Mit der Ausstellung "22 Jahre Künstlerhaus Marktoberdorf" soll regionale Kunst gefördert und bewahrt bleiben, heißt es seitens der Veranstalter. Der Eintritt kostet pro Person fünf Euro, die Ausstellung ist am Freitag von 15 bis 18 Uhr geöffnet, am Samstag und Sonntag jeweils von 14 bis 18 Uhr.

Frühjahrs- und Kunsthandwerkermarkt in Füssen

Am Wochenende tummeln sich Besucherinnen und Besucher im festlich geschmückten Haus Hopfensee in Füssen beim traditionellen Frühjahrsmarkt. Am Samstag von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 bieten die Fieranten auf den Verkaufstischen allerlei Kunsthandwerk an: von Keramik über Blumengestecke, Holzkunst bis hin zu Grußkarten und selbstgemachter Seife. "Für spannende Kinderunterhaltung sorgt die bekannte „Märchenfee“ Marie-Luise Kaiser mit Ihrem Kasperletheater und Märchenerzählungen", berichten zudem die Veranstalter. Der Eintritt ist kostenlos.

Im Haus Hopfensee können Besucher am Wochenende durch die Angebote der Verkäufer stöbern. Bild: Eggensberger (Archivbild)

Ob das Wetter zu Ihren Plänen passt, sehen Sie in unserer Wettervorschau.