Dämmerumzug, Faschingsmärkte und Konzerte: Unsere Veranstaltungstipps für das Wochenende im Allgäu

Dämmerzug in Memmingen, Musical in Marktoberdorf und Faschingsmärkte im ganzen Allgäu: Das sind unsere Veranstaltungstipps zum Wochenende.

10.01.2023 | Stand: 13:57 Uhr

Auch in der zweiten Woche in 2023 stehen im Allgäu viele spannende Veranstaltungen auf dem Programm. Neben verschiedenen Faschingsevents wie dem Nachtumzug in Memmingen oder verschiedenen Faschingsmärkten gibt es zum Beispiel ein Musical in Marktoberdorf, ein Neujahrskonzert in Lindenberg und ein Abschiedskonzert in Kempten.

Unsere Tipps auf einen Blick:

Dämmerumzug und Narrenmesse in Memmingen

Musical Anatevka in Marktoberdorf

Neujahrskonzert mit dem Westallgäuer Kammerorchester

Faschingsmärkte im Allgäu

Abschiedskonzert: Voice 4 You in Kempten

Dämmerumzug und Narrenmesse in Memmingen

An diesem Wochenende startet auch Memmingen endgültig in die fünfte Jahreszeit. Los geht es mit der Fastnacht der Narrenzunft Stadtbachhexen, die am Freitag, 13. Januar, um 18 Uhr mit dem Guggenmusik-Sternmarsch auf dem Marktplatz beginnt. Dabei spielt jede der sechs Guggenmusiken nach dem Einmarsch zwei Musikstücke. Zum Abschluss spielen dann rund 200 Musikerinnen und Musiker gemeinsam ein Konzert. Im Anschluss daran startet um 19.30 Uhr eine Ü18-Party in der Stadionhalle.

Weiter geht es am Samstag, 14. Januar, um 10 Uhr mit der Narrenmesse in St. Josef, an der unter anderem der Hexen-Chor der Stadtbachhexen sowie die Lumpenkapelle Aitrach beteiligt sind. Der Höhepunkt des Fastnacht-Wochenendes in Memmingen ist der Nachtumzug, oder auch Dämmerzug, durch die Altstadt. Der Zug startet gegen 16 Uhr und besteht aus rund 2.500 Hästrägern, zehn Musikgruppen und vier Sprecherwagen. Zum Abschluss des Tages startet im Anschluss die Hästräger-Party in der Stadionhalle.

Beim Faschings Nachtumzug in Memmingen ziehen rund 2500 Hästräger durch die Altstadt. Bild: Roland Schraut (Archiv)

Anatevka-Musical in Marktoberdorf

Das Freie Landestheater Bayern tritt am Samstag, 14. Januar, mit dem Musical Anatevka im Modeon in Marktoberdorf auf. Die Original-Bühnenproduktion wurde in New York inszeniert. In Marktoberdorf wird die aufwändige klassische Inszenierung mit insgesamt rund 70 Mitwirkenden auf Deutsch und mit großem Orchester aufgeführt. Inhaltlich geht es bei Anatevka um den tief gläubigen Milchmann Tevje, der 1905, am Vorabend der russischen Revolution, mit seiner Frau und seinen fünf Töchtern im ukrainischen Dorf Anatevka lebt. Das Musical beginnt um 19 Uhr, der Eintritt kostet zwischen 28 und 32 Euro.

Neujahrskonzert mit dem Westallgäuer Kammerorchester

Am Samstagabend, 14. Januar, lädt das Westallgäuer Kammerorchester zu seinem traditionellen Neujahrskonzert in den Löwensaal in Lindenberg ein. Das Orchester gibt es bereits seit über 20 Jahren und besteht sowohl aus professionellen Musikerinnen und Musikern als auch aus Amateuren. Das Neujahrskonzert startet offiziell um 19 Uhr, Besucherinnen und Besucher sind aber eingeladen, bereits um 18 Uhr zu einem Sektempfang und einer kleinen Neujahrsansprache des Bürgermeisters in den Löwensaal zu kommen. Eintrittkarten für das Konzert sowie den Empfang kosten zwischen sechs und 17 Euro. Das Orchester hat ein abwechslungsreiches Programm angekündigt, mit einer Mischung aus bekannten Komponisten, neu zu entdeckenden Stücken sowie verschiedenen Stilrichtungen. Als Solistin ist Melissa Hartmann an der Oboe dabei.

Das Westallgäuer Kammerorchester lädt am Wochenende zum Neujahrskonzert ein. Bild: Babette Caesar

Faschingsmärkte im Allgäu

Wer noch auf der Suche nach einem neuen Faschingskostüm ist, wird aktuell wieder auf vielen Second-Hand-Kleidermärkten im ganzen Allgäu fündig. An diesem Wochenende finden in mehreren Allgäuer Orten solche Faschingsmärkte statt. Viele von ihnen werden von der Aktion Hoffnung organisiert, einer Hilfsorganisation der Diözese Augsburg, und von missio in München. Bereits am vergangenen Wochenende zog es viele Menschen auf den Faschingsmarkt in Marktoberdorf. In diesen Orten können Sie am Wochenende auf die Suche nach Faschingskostümen und Accessoires gehen:

Dietmannsried (Oberallgäu): Freitag, 13. Januar, 14-17 Uhr

Lautrach (Unterallgäu): Freitag, 13. Januar, 15-18 Uhr

Egg an der Günz (Unterallgäu): Freitag, 13. Januar, 15-18 Uhr

Oy (Oberallgäu): Samstag, 14. Januar, 10-13 Uhr

Schwangau (Ostallgäu): Samstag, 14. Januar, 9.30-12.30 Uhr

Im Allgäu finden an diesem Wochenende mehrere Faschingsmärkte statt. Bild: Gerlinde Drexler (Archiv)

Abschiedskonzert: Voice 4 You in Kempten

Zum Abschluss des Wochenendes treten am Sonntag, 15. Januar, die sechs Musikerinnen und Musiker der Band Voice 4 You in der Kult Box in Kempten auf. Die Band spielt vor allem Interpretationen verschiedener bekannter Lovesongs, hat aber auch Musical-Hits und verschiedene Duette im Repertoire. Bei dem Auftritt in Kempten handelt es sich um das letzte Konzert von Voice 4 You, die sich dazu entschieden haben, den Bühnen der Welt Lebewohl zu sagen. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist bereits ab 19 Uhr. Die Karten kosten 28,50 Euro.

Wer am Wochenende eher Lust auf Ski- oder Snowboardfahren hat, findet hier eine Übersicht über Lifte im Allgäu, die trotz der weiterhin milden Temperaturen geöffnet haben. Doch auch ohne Schnee gibt es im Allgäu viele spannende Ausflugtipps im Winter.