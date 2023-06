Das können Sie am sonnigen Wochenende im Allgäu unternehmen

An diesem Wochenende stehen im Allgäu einige Veranstaltungshighlights wie das Frundsbergfest und die Memminger Meile im Kalender. Unsere Veranstaltungstipps.

20.06.2023 | Stand: 13:57 Uhr

Mittelalter im Allgäu? Das können Besucherinnen und Besucher ab Freitag, 23. Juni wieder für zehn Tage beim Frundsbergfest in Mindelheim erleben. Aber das ist nicht das einzige Veranstaltungshighlight an diesem Wochenende in der Region. Egal ob Kunst und Kultur auf der Memminger Meile, Party beim Freiluftfestival in Kempten, sportliche Betätigung bei der Allgäuer Radltour oder Schlemmen beim Street Food Markt in Leutkirch - an diesem Wochenende ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die Veranstaltungstipps aus der Redaktion im Überblick:

Frundbergsfest

Memminger Meile

Freiluft Festival Kempten

Allgäuer Radltour

APC-Sommerfestival

Leutkircher Streetfood Markt

Frundsbergfest in Mindelheim

Mit dem Frundsbergfest startet am Freitag, 23. Juni, eines der größten historischen Feste Süddeutschlands in Mindelheim. Bis Sonntag, 2. Juli, verwandelt sich dafür die Altstadt wieder in eine mittelalterliche Kulisse. Geplant sind zehn Tage voll mit abwechslungsreichem Programm. Höhepunkte sind die beiden Festumzüge am Sonntag, 25. Juni. und Sonntag, 2. Juli, um jeweils 14 Uhr. Das Frundsbergfest beginnt am Freitag ab 19 Uhr mit dem historischen Altstadtfest. Die Kosten für den Eintritt zum Fest variieren je nach Tag und Programm.

Der Festumzug ist der Höhepunkt des Frundsbergfestes in Mindelheim - hier im Jahr 2015. Bild: Foto Hartmann (Archiv)

Memminger Meile 2023

Auch die Memminger Meile geht an diesem Wochenende in eine neue Runde. Zwischen Donnerstag, 22 Juni ,und Donnerstag 13. Juli, dreht sich daher in Memmingen alles um Kunst und Kultur. Interessierte können sich auf ein vielfältiges Programm unter anderem mit Open-Air-Kino, Lesungen, Konzerten und Straßenkunst freuen. Im Mittelpunkt des Kulturfestivals steht in diesem Jahr die Skulptur "Gaia" von Luke Jerram (eine Weltkugel mit sieben Metern Durchmesser), die für drei Wochen in der Kirche St. Martin nahe des Marktplatzes zu sehen ist. Dort finden auch viele Veranstaltungen im Rahmen der Memminger Meile statt, beispielsweise am Samstag, 24. Juni, ein Musical für die ganze Familie mit dem Titel "Der blaue Planet" oder ein "Klimakonzert" des "Orchesters des Wandels" am Sonntag, 25. Juni.

Freiluft Festival Kempten am Wochenende: Programm und Preis

Nach fünf Jahren Pause findet an diesem Wochenende von Freitag, 23. Juni, bis Samstag, 24. Juni, wieder das Freiluft Festival im Parktheater in Kempten statt. Start ist an beiden Tagen jeweils um 18 Uhr. Bei dem Festival treten auf drei Bühnen insgesamt über 30 DJs auf. Zu den Headlinern gehören Buffalo & Wallace, Exil der Schatten, Klaudia Gwalas und viele mehr. Neben dem Festival an sich gibt es an beiden Abenden noch eine Aftershowparty. Ein Tagesticket kostet am Freitag 15 Euro und am Samstag 20 Euro. Es gibt auch ein Wochenendticket für 30 Euro.

13. ABK Allgäuer Radltour startet in Pforzen

Am Sonntag, 25. Juni, startet in Pforzen die 13. ABK Allgäuer Radltour. Interessierte können sich ab 8 Uhr kostenlos an der Flohwiese für die Teilnahme anmelden. Dabei können Teilnehmerinnen und Teilnehmer zwischen zwei verschiedenen Runden wählen: Für ambitionierte Radler gibt es eine 95 Kilometer lange Strecke von Pforzen über Eggenthal, Markt Rettenbach und Stetten, weiter nach Oberrieden und Kirchdorf und über Bad Wörishofen zurück nach Pforzen - Startschuss ist um 9.05 Uhr . Wer lieber eine kleinere Runde fahren möchte, fährt die 45 Kilometer lange Genussradelrunde, bei der auch E-Bikes willkommen sind - Startschuss ist um 9.10 Uhr. Bei beiden Touren herrscht Helmpflicht. Gegen 13 Uhr werden die Radler zurück an der Flohwiese erwartet, wo die Radler mit Getränken und Grillgut versorgt werden.

Schönstes Alpenpanorama erwartet Radbegeisterte bei der ABK Allgäuer Radltour Bild: Landkreis Ostallgäu / Christian Greither

APC-Sommerfestival in Kempten: Eintrittspreise

Konzerte in besonderer Umgebung können Besucherinnen und Besucher am Wochenende in Kempten erleben. Im Rahmen des APC-Sommerfestivals finden zwischen Donnerstag, 22. Juni, und Sonntag 25. Juni, insgesamt sieben Konzerte im Archäologischen Park Cambodunum statt. Die Künstlerinnen und Künstler kommen aus der ganzen Welt und bringen verschiedene Musikrichtungen mit. Eintrittkarten kosten je nach Konzert zwischen 16 und 23 Euro. Das Frühshoppen am Sonntagmorgen ist kostenlos.

Ein ganz besonderes Konzertambiente: der Tempelbezirk des Archäologischen Parks Cambodunum (APC) in Kempten. Bild: Ralf Lienert

Schmecktakel: Street Food Markt in Leutkirch

Streetfood-Fans kommen an diesem Wochenende in Leutkirch auf ihre Kosten. Von Samstag, 24. Juni, bis Sonntag, 25. Juni, findet dort bereits zum wiederholten Mal der "Schmecktakel"-Markt statt. Food Trucks und Schlemmerstände sind dann über die Marktstraße sowie in der Altstadt verteilt und bieten Speisen und Getränke aus aller Welt an. Am Samstag hat der Markt von 11 bis 23 Uhr und am Sonntag von 11 bis 21 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei. Begleitet wird der Markt von einem Musik- und Kinderprogramm. Das kulinarische Angebot umfasst unter anderem klassische Kässpätzle, Pasta aus dem Parmesanlaib, frische Bowls, Pulled Pork, frittiertes Sushi und Baumstriezel.

Wer das sommerliche Wetter am Wochenende lieber für einen Ausflug in die Berge nutzen möchte, findet hier einen Überblick, welche Hütten aktuell geöffnet sind.