Das können Sie an diesem Wochenende im Allgäu unternehmen

Ein Bergrennen im Oberallgäu, Stadtführungen und Austreiben des Winters im Allgäu: Sechs Veranstaltungstipps für das Wochenende vom 24. bis 26. Februar 2023.

Nach dem Fasching ist vor der Fastenzeit - auf ein einmaliges Wochenende in unserer Region braucht aber niemand zu verzichten. Zu den vielen spannenden Veranstaltungen gehören der Starkbieranstich in Hohenschwangau, eine winterliche Stadtführung durch Füssen und eine gruselige Variante für Familien in Memmingen. Außerdem findet der letzte Publikumslauf im Pfrontener Eisstadion statt.

Zum ersten Mal nach zwei Jahren können alle Dörfer und Gemeinden ihre Funkenfeuer zuverlässig planen. Die Veranstaltungstipps aus der Redaktion im Überblick:

Allgäu

Funkenfeuer im Allgäu

Starkbieranstich in Schwangau

Publikumslauf im Eisstadion Pfronten

Altstadtführung durch Füssen

Gruselführung für Familien in Memmingen

Stirnlampen sind Pflicht beim Allgäu Vertical

Das Allgäu Vertical ist von Ofterschwang nach Bolsterlang umgezogen. Unverändert ist die Herausforderung, die steile Distanz zwischen Tal und Gipfel in möglichst kurzer Zeit zu überwinden. Die 581 Höhenmeter der diesjährigen Strecke machen dem Namen des Wettkampfs alle Ehre: Es gibt nämlich gar keine Bergabpassage. Wer den Skifahrern und Fußgängern zuschauen möchte, löst eine Fahrkarte für zehn Euro und fährt einmal mit der Hörnerbahn auf den Gipfel und wieder zurück. Der Zeitplan:

Donnerstag, 23. Februar 23.59 Uhr: Ende der Online-Anmeldung



Samstag, 25. Februar 17.45 Uhr: Ende der Nachmeldungen 18.45 Uhr: Start 19.45 Uhr: Siegerehrung 20.30 Uhr: letzte Talfahrt mit der Hörnerbahn



Die Stirnlampe ist Pflicht: Erstmals wird das Allgäu Vertical in Bolsterlang ausgetragen. Bild: Dominik Berchtold (Symbolbild)

Hier fliegen die Funken: Funkenfeuer im Allgäu

Am ersten Sonntag der Fastenzeit werden traditionell die Funkenfeuer in der Region entzündet. Damit niemand die Funken vor dem Wochenende entzündet, stellen die Dörfer Wachen auf. Mehr zu dem Brauch und die Termine im Allgäu lesen Sie hier.

Ob der Funken in Untergassen bei Sulzberg in diesem Jahr wieder so imposant brennen wird? Bild: Bernd Buchfeld (Archivbild)

Starkbieranstich mit Sonntagsfrühschoppen in Hohenschwangau

O'zapft is! Bei einem traditionellen Frühschoppen im Schloss Bräustüberl in Hohenschwangau können Sie am Sonntag, 26. Februar, Weißwurst und mehr genießen. Wer möchte, reserviert vorab seinen Tisch und kommt ganz entspannt zum Fassanstich. Ein Paar Weißwürste mit Breze, süßem Senf und einer halben Maß König-Ludwig-Starkbier kosten 9,90 Euro.

Sonntag, 26. Februar 11 Uhr: Beginn 11.30 Uhr: Starkbieranstich



Ein Paar Weißwürste, Breze, süßen Senf und eine halbe Maß Bier gibt es am Wochenende anlässlich des Starkbieranstichs in Hohenschwangau. Bild: Alexander Kaya (Symbolbild)

Publikumslauf in Pfronten

Am Sonntag, 26. Februar, ist der letzte Termin in den Faschingsferien: Beim Publikumslauf im Pfronterer Eisstadion laufen jedermann und jede Frau schon von 10 Uhr bis 11.40 Uhr. Wer keine eigenen Schlittschuhe hat, leiht sie für drei Euro aus. Laufhilfen kosten ebenfalls drei Euro zuzüglich zwei Euro Pfand. Tickets für Erwachsene kosten 4,50 Euro und für Jugendliche vier Euro. Der Eintritt für Kinder ab sechs Jahren kostet drei Euro, Kinder bis einschließlich fünf Jahre laufen kostenfrei.

Im Pfrontener Eisstadion können Groß und Klein am Sonntagvormittag Schlittschuh laufen. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Symbolbild)

Winterliche Altstadtführung durch Füssen

Abseits der weltbekannten Königsschlösser trumpft Füssen mit einem romantischen Stadtkern auf. Die höchstgelegene Stadt Bayerns und ihre Stadtgeschichte lernen Sie in eineinhalb Stunden bei einer Stadtführung kennen. Am Samstag, 25. Februar, treffen sich Interessierte um 10 Uhr am Haupteingang der Tourist Information Füssen. Erwachsene zahlen acht Euro, 6- bis 15-Jährige vier Euro. Kinder bis einschließlich fünf Jahre nehmen kostenfrei teil. Bis zum Vortag um 11 Uhr können Sie sich telefonisch unter 08362/93850 anmelden.

Gruselige Führung für Kinder durch Memmingen

Wer Kultur für und mit Kindern sucht, wird am Samstag, 25. Februar, in Memmingen fündig. Ein Nachtwächter erzählt von den stadttypischen Sagengestalten wie der Schlüsseljungfrau und dem Pfeiferlein. Um 18 Uhr startet die gruselige Führung und dauert eine Stunde. Der Treffpunkt ist am Hexenturm in der Schlossergasse. Karten kosten jeweils fünf Euro für ein Kind und eine Begleitperson.

