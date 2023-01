Hornerrennen, Winterfest und Berufs-Info-Tag: Unsere Veranstaltungstipps für das Wochenende im Allgäu

Hornerrennen in Sulzberg, Eisskulpturen in Lindenberg und schwäbische Comedy in Memmingen: Das und mehr sind unsere Veranstaltungstipps zum Wochenende.

24.01.2023 | Stand: 14:22 Uhr

Pünktlich zu einigen winterlichen Veranstaltungen an diesem Wochenende ist der Schnee zurück im Allgäu. Wer das besonders ausnutzen möchte, kann am Wochenende unter anderem zum Hornerrennen nach Sulzberg kommen oder zum Winterfest nach Lindenberg. Aber auch für alle, die bei eisigen Temperaturen lieber drinnen bleiben, ist am Wochenende im Allgäu einiges geboten, von Berufsinfotag über Literatur bis hin zu Comedy.

Unsere Tipps auf einen Blick:

Hornerrennen Sulzberg

Lindenberger Winterfest

Berufs-Info-Tag in Kaufbeuren

Schwäbische Comedy mit Dodokay in Memmingen

Autorinnenlesung im Literaturhaus Allgäu

Kinderball, Gunglhos und Prunksitzung: Fasching im Allgäu

Hornerrennen in Sulzberg

Nach zwei Jahren Corona-Pause findet am Sonntag, 29. Januar 2023, wieder ein Hornerrennen in Sulzberg statt. Bei dem traditionellen Schlittenrennen wollen sich rund 60 Teams auf die Strecke wagen, für die sie insgesamt rund 40 Sekunden benötigen. Als Sportgerät nutzen sie dafür die oft über zwei Meter langen Hornerschlitten.

Ort des Geschehens ist der Skilift Oberthannen in Sulzberg nahe des Sulzberger Hofs. Das Hornerrennen startet um 13 Uhr, bei den vergangenen Rennen verfolgten meist mehrere hundert Besucherinnen und Besucher das Spektakel. Veranstaltet wird das Suzberger Hornerrennen von den Vereinen Hornados Sulzberg und Motorsportgemeinschaft (MSG) Sulzberg.

Lindenberger Winterfest

In Lindenberg findet am letzten Samstag im Monat traditionell das Lindenberger Winterfest statt. Unter dem Motto "Skulpturen & Schneemanntreffen" können Besucherinnen und Besucher hier Skulpturen aus Eis bewundern und auch selber kreativ werden. In der Innenstadt gestalten insgesamt 13 Künstlerinnen und Künstler Meisterwerke aus Eis und treten dabei in einem Künstlerwettbewerb gegeneinander an. Das Fest beginnt am Samstag, 28. Januar um 10 Uhr.

Wer Lust hat, kann ab 11 Uhr selbst beim Skulpturen- und Schneemannwettbewerb im Stadtpark aktiv werden - vorausgesetzt es liegt genug Schnee. Der Wettbewerb ist gedacht für Groß und Klein und die Teilnahme ist ohne Voranmeldung möglich. Neben den Eisskulpturen und Schneemännern bietet das Winterfest noch einen kleinen Wintermarkt im Stadtpark und einen langen Einkaufssamstag (bis 16 Uhr). Ab 17.30 Uhr tritt die Guggenmusik Wuchzenhofen im Stadtpark auf, bevor der Tag ab 18 Uhr dort mit einer Winterparty ausklingt.

Am Wochenende findet das Winterfest in Lindenberg statt. Bild: Olaf Winkler (Archivbild)

Berufs-Info-Tag in Kaufbeuren

Am Sonntag, 29. Januar, findet in der Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren der Berufs-Info-Tag 2023 statt. Zwischen 10 und 15.30 Uhr können sich hier Schulabgänger und andere interessierte junge Menschen einen Überblick über die regionalen Ausbildungsberufe und Studienmöglichkeiten verschaffen. Insgesamt stellen sich mehr als 50 Unternehmen vor und informieren über ihre Ausbildungsangebote. Der Eintritt ist kostenlos.

Zum ersten Mal findet der Info-Tag in diesem Jahr hybrid statt. Neben dem Präsenz-Termin am Sonntag wird der Berufs-Info-Tag daher von einer zweiwöchigen Digitalmesse vom 24. Januar bis zum 7. Februar begleitet. Hier stellen sich in der Woche nach der Veranstaltung Ausbildungsbetriebe aus der Region online vor. Einen ausführlichen Terminplan sowie die Auswahl der Aussteller finden Sie auf der Website des Berufs-Info-Tages.

Schwäbische Comedy mit Dodokay in Memmingen

Auf YouTube hat der Sprachkünstler und Komiker Dodokay (Dominik Kuhn) mit schwäbischen Synchronisationen Millionen von Klicks gesammelt. Am Freitag tritt der aus Baden-Württemberg stammende Comedian mit seinem aktuellen Programm "Vom Deng her" im Kaminwerk in Memmingen auf. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, der Eintritt kostet 32,50 Euro.

Der schwäbische Comedian Dodokay (Dominik Kuhn) tritt am Freitag, 27. Dezember in Memmingen auf. Bild: IMAGO / Arnulf Hettrich (Archiv)

Autorinnenlesung im Literaturhaus Allgäu

Die Leipziger Schriftstellerin Bettina Wilpert liest am Freitag, 27. Januar, im Literaturhaus Allgäu in Immenstadt aus ihrem Roman "Herumtreiberinnen". In dem Buch geht es um das Schicksal dreier Frauen, die im Laufe der letzten rund 80 Jahre in ein bestimmtes Haus in der Leipziger Lerchstraße kommen und mit den jeweiligen Problemen ihrer Zeit zu kämpfen haben. Die Lesung beginnt um 19.30 Uhr. Für die Lesung kann man keine Karten im Vorverkauf kaufen. Die Teilnahme ist nur nach Voranmeldung unter der Nummer 08323/9988-501 oder per E-Mail unter literaturhaus@immenstadt.de möglich. Die Karten kann man dann am Freitagabend vor Beginn der Lesung abholen und bezahlen.

Kinderball, Gunglhos und Prunksitzung: Fasching im Allgäu

Der Fasching macht an diesem Wochenende keine Pause im Allgäu. Unter anderem finden diese Faschingsveranstaltungen statt:

Plattlerball in der Alten Turnhalle in Heimenkirch (Westallgäu): Freitag, 27. Januar, 20 Uhr

Prunksitzung im Löwensaal in Legau (Unterallgäu): Freitag, 27. Januar, und Samstag, 28. Januar, jeweils ab 19.30 Uhr

Erstes Guglhos im Schlossbrauhaus Schwangau: Samstag, 28. Januar, 19.30 Uhr

Kinderball der Narrenzunft im Kurhaus Scheidegg (Westallgäu): Samstag, 28. Januar, 14.01 Uhr

Kinderball der Narrenzunft in der Laubenberghalle in Grünenbach (Westallgäu): Sonntag, 29. Januar, 14 Uhr

Wer am Winter-Wochenende lieber den Schnee genießen und Ski- oder Schlittenfahren will, findet hier einen Überblick über die gespurten Loipen im Oberallgäu, über die beliebtesten Rodelstrecken im Allgäu und über die aktuell geöffneten Skilifte in der Region.