Was ist am ersten März-Wochenende im Allgäu geboten?

Meisterschaften im Curling und Snow-Volleyball, eine Lehrstellenbörse und Kabarett in Memmingen: Unsere Veranstaltungstipps für das Wochenende im Allgäu.

28.02.2023 | Stand: 12:32 Uhr

An diesem Wochenende, 3. bis 5. März, stehen gleich zwei besondere sportliche Veranstaltungen im Allgäu an. Außerdem haben Schülerinnen und Schüler wieder die Möglichkeit, sich über die Ausbildungsmöglichkeiten in der Region zu informieren. Und auch kulturell ist an diesem Wochenende einiges geboten im Allgäu. Die Veranstaltungstipps aus der Redaktion im Überblick:

Finale: Curling-Junioren-WM in Füssen

Bereits seit letztem Samstag, 25. Februar laufen in Füssen die Curling-Weltmeisterschaften der Junioren. Dabei kämpfen insgesamt zehn Frauen- und zehn Männerteams gegeneinander um den Titel. An diesem Wochenende erreicht die Meisterschaft mit den Finalspielen ihren Höhepunkt. Den Anfang machen die Damen am Samstag, 4. März um 9 Uhr. Am Nachmittag folgt dann um 14 Uhr das Finale der Männer. Welche Mannschaft es ins Finale schafft, entscheidet sich am Freitag, 3. März in den Halbfinalspielen, die um 14 Uhr (Damen) und um 19 Uhr (Herren) stattfinden. Die Organisatoren haben sich wochenlang auf die Veranstaltung vorbereitet und hoffen, dass viele Zuschauerinnen und Zuschauerinnen in die Füssener Arena kommen. Der Eintritt für die (Halb-)Final-Spiele beträgt zehn Euro.

Vom 25. Februar bis zum 4. März findet in Füssen die Curling Junioren WM 2023 statt. Bild: Benedikt Siegert

Allgäuer Lehrstellenbörse in Kempten

Bereits zum 26. Mal findet an diesem Wochenende die Allgäuer Lehrstellenbörse statt. Am Samstag, 4. März können sich interessierte Jugendliche im beruflichen Schulzentrum Kempten von 9 bis 15 Uhr über Ausbildungsmöglichkeiten in der Region informieren. Vor Ort stellen insgesamt 190 Aussteller ihre Unternehmen und die Ausbildungsmöglichkeiten, die sie bieten vor. Der Eintritt ist kostenlos. Neben der Präsenzmesse wird begleitend auch eine digitale Messe angeboten, die bereits seit dem 24. Februar läuft und erst am Freitag, 17. März endet.

Deutsche Meisterschaften im Snow-Volleyball in Oberstaufen

Diese Sportart dürften vielen noch unbekannt sein, doch sie verspricht großen Spaß und Unterhaltung: Snow-Volleyball. Wie der Name schon verrät, funktioniert diese Sportart ähnlich wie Beach-Volleyball - nur eben auf Schnee statt auf Sand. Die Spielerinnen und Spieler tragen Stollenschuhe und treten in Dreierteams gegeneinander an. Im Oberstaufen Park finden an diesem Wochenende die vierten deutschen Meisterschaften im Snow-Volleyball statt. Los geht es am Freitag, 3. März mit dem KidsDay, bei dem rund 50 Schülerinnen und Schüler aus dem Oberallgäu die Sportart unter Anleitung des Snow-Volleyballers Florian Schweikart ausprobieren können. Die Meisterschaften selbst starten dann am Samstag, 4. März mit dem ersten Spiel um 8 Uhr und enden mit der Siegerehrung am Sonntag, 5. März um 15.30 Uhr. Den gesamten Spielplan finden Sie hier. Neben dem Sport ist ein großes Unterhaltungsprogramm geplant.

Vertrautes Bild für Florian Schweikart (blau). Seinen starken Block muss der Günzacher auch bei den deutschen Meisterschaften im Snow-Volleyball in Oberstaufen abrufen, um den Titel zu holen. Bild: chaka2 (Archiv)

Memminger Kabarett-Tage

Am Freitag, 3. März starten unter dem Motto "Herzhaft zu beißen" die 12. Memminger Kabarett-Tage. Bis zum 25. März können Besucherinnen und Besucher ab diesem Tag insgesamt zwölf Kabarett-Vorstellungen besuchen. Den Beginn machen am Freitag die Preisträger aus dem Jahr 2019 Robert Blöchl und Roland Penzinger alias BlöZinger mit ihrem aktuellen Programm "Zeit". Start ist um 20 Uhr im Stadttheater Memmingen, der Eintritt kostet zwischen 18 und 22 Euro. Am Samstag, 4. März macht der Satiriker Harald Pomper mit seinem Programm "Anders als geplant" im Memminger PiK weiter (20 Uhr, Karten ab 18 Euro).

Das Organisationsteam der Memminger Kabarett-Tage (von oben Mitte im Uhrzeigersinn): Katja Kilgert-Grashey, Harald Wiedemann, Armin Beckel, Ulrike Großmann, Manuela Frieß, Nicole Ried, Maxi Weiss, Silvia Büttner und Ralf Meinl. Bild: Frieß

Jubiläumskonzert Plena Voce in Kempten

Anlässlich seines zehnjährigen Bestehens, gibt das Allgäuer Kammerorchester Plena Voce am Sonntag, 5. März ein Konzert im Kemptener Stadttheater. Gemeinsam mit der Pianistin Annette Naumann aus Kempten spielt das Orchester Mozarts Klavierkonzert in C-Dur (KV 467). Das Ensemble besteht aus Profimusikerinnen und -musikern aus dem Allgäu, die einmal im Jahr gemeinsam auftreten. Der Eintritt kostet zwischen 10 und 30 Euro, das Konzert beginnt um 18 Uhr.