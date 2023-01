Das können Sie am ersten Wochenende des Jahres 2023 im Allgäu unternehmen

Fasching, Theater und Essen: Am ersten Wochenende im Jahr 2023 ist im Allgäu wieder einiges los. Ob lecker oder laut - das sind unsere Veranstaltungstipps.

04.01.2023 | Stand: 14:32 Uhr

Am ersten Wochenende des Jahres 2023 vom 6. bis 8. Januar ist im Allgäu wieder einiges los. In der Marionettenoper in Lindau können Familien mit Kindern die Weihnachtsferien ausklingen lassen, beim Winter-Streetfood-Markt in Oberstaufen können Besucherinnen und Besucher neue Gerichte kennenlernen und für Faschingsfans gibt es bereits die ersten Umzüge und Bälle in der Region.

Unsere Tipps auf einen Blick:

Winter-Streetfood-Markt in Oberstaufen

Narrensprung in Maierhöfen

Rockfasching in Kleinweiler

"Schwanensee" und "Hänsel und Gretel" in der Marionettenoper Lindau

Krippenausstellung im Stadtmuseum Kaufbeuren

Theaterabend "Das Orakel von Ramersdorf" in Reichholzried

Drag-Show von Vicky Voyage in Kempten

Winter-Streetfood-Markt in Oberstaufen

Wer an den Weihnachtsfeiertagen noch nicht genug geschlemmt hat, kommt in Oberstaufen (Kreis Oberallgäu) womöglich auf seine Kosten. Dort hat seit Dienstag, 3. Januar, bis Samstag, 7. Januar, der Winter-Streetfood-Markt im Oberstaufen Park geöffnet. Die Foodtrucks auf dem Markt verkaufen Pasta aus dem Parmesanlaib, Roastbeef & Spareribs, ungarische Langos, indische Currys, gefüllte Waffeln, und, und, und. Dazu gibt es ein musikalisches Rahmenprogramm mit Live-Bands und DJs. Öffnungszeiten: Mittwoch und Donnerstag von 12 bis 20 Uhr, Freitag und Samstag von 12 bis 22 Uhr.

Narrensprung in Maierhöfen

Die fünfte Jahreszeit im Allgäu hat längst begonnen. Einer der ersten Faschingsumzüge in der Region, der 2023 stattfindet, ist der Narrensprung der Narrenzunft Wolfsrudel Maierhöfen ( Westallgäu). Die Gruppen sammeln sich am Samstag, 7. Januar, ab 12 Uhr, der Umzug beginnt um 14.13 Uhr. 50 Gruppen mit rund 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden beim 5. Narrensprung in Maierhöfen erwartet.

Am Wochenende findet der 5. Narrensprung in Maierhöfen statt. Bild: Olaf Winkler (Archivbild)

Rockfasching in Kleinweiler

In der Mehrzweckhalle Kleinweiler bei Weitnau (Landkreis Oberallgäu) findet am Samstag, 7. Januar, ab 21 Uhr der Rockfasching statt - ein Faschingsball mit Rockmusik. In der Mehrzweckhalle werden zwei Ebenen geöffnet sein: Im Keller gibt es eine Bar und in der Festhalle wird getanzt und gefeiert.

"Schwanensee" und "Hänsel und Gretel" in der Marionettenoper Lindau

In der Marionettenoper in Lindau werden am Wochenende das Ballett "Schwanensee" und die Märchenoper "Hänsel und Gretel" aufgeführt. "Schwanensee" wird am Freitag, 6. Januar, um 19.30 Uhr gezeigt. Die Märchenoper "Hänsel und Gretel" wird am Samstag, 7. Januar, um 19.30 Uhr und am Sonntag, 8. Januar, um 16 Uhr gespielt. Tickets gibt es online bei der Marionettenoper zu kaufen.

In der Marionettenoper in Lindau werden am Wochenende das Ballett "Schwanensee" und die Märchenoper "Hänsel und Gretel" aufgeführt. Bild: Matthias Becker (Archivbild)

Krippenausstellung im Stadtmuseum Kaufbeuren

Im Stadtmuseum Kaufbeuren kann man sich die weihnachtliche Stimmung noch etwas erhalten. Dort gibt es aktuell eine Sonderausstellung mit Krippen. Es sind historische Krippen und Krippen aus der heutigen Zeit ausgestellt. Die verschiedenen Szenen sind passend zum Kirchenjahr gestaltet. Neben Weihnachtskrippen gibt es eine Fasten- oder Passionskrippe, eine Osterkrippe und eine Sommerkrippe. Die Sonderausstellung geht noch bis zum 5. Februar 2023. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 10 bis 17 Uhr.

Theaterabend "Das Orakel von Ramersdorf" in Reichholzried

Der Theaterverein Reichholzried führt derzeit das Stück "Das Orakel von Ramersdorf" von Cornelia Willinger im Musik- und Bürgerheim Reichholzried bei Dietmannsried (Oberallgäu) auf. In dem ländlichen Schwank in drei Akten geht es um das selbst ernannte Orakel Ludwig Bruckmeier, der es immer wieder schafft, in Haft zu landen. Dieses Mal muss er seine Haft jedoch im Pfarrhaus der Gemeinde absitzen - samt strenger Bewährungsauflagen und elektronischer Fußfessel. Dort stellt er das Gotteshaus samt Pfarrhaus und Altersheim mit seinen "hellseherischen" Fähigkeiten auf den Kopf.

Die Spieltermine: 5., 6., 7., 13. und 14. Januar jeweils um 20 Uhr. Karten können Dienstag bis Freitag von 8 bis 9 Uhr und von 18 bis 20 Uhr unter Telefonnummer 08374/2323870 vorbestellt werden. An Spieltagen ist das Telefon nur bis 18.30 Uhr besetzt.

Drag-Show von Vicky Voyage in Kempten

Einen Tag vor dem verlängerten Wochenende findet die erste Drag-Show im Allgäu statt. Die Allgäuer Drag-Queen Vicky Voyage lädt am Donnerstag, 5. Januar, um 20 Uhr zu "Drag Voyage - Eine Reise durch die Welt des Drag" im Stadttheater in Kempten ein. Mit dabei sind die Darstellenden: Betty Pear, Barbie Q, Pandora Nox, Jessey-Joy Spronk, Perry Stroika, Drag Quing Ryan Stecken, Janisha Jones, Ruben Tuesday und natürlich Vicky Voyage. Karten gibt es im Vorverkauf für 35 Euro oder für 39 Euro an der Abendkasse.

