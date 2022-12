Kabarett, Konzerte und ein Musical: Veranstaltungstipps für das Wochenende im Allgäu

Seeweihnacht, Konzerte und Flashdance-Musical: Welche Veranstaltungen finden dieses Wochenende (16. bis 18. Dezember) im Allgäu statt? Hier kommen unsere Tipps.

14.12.2022 | Stand: 06:30 Uhr

Das letzte Wochenende vor Weihnachten steht vor der Türe und im Allgäu finden noch einmal viele (weihnachtliche) Veranstaltungen statt. Von Freitag, 16. Dezember bis Sonntag, 18. Dezember stehen unter anderem verschiedene Konzerte und Kabarett-Programme zur Auswahl. Außerdem öffnen viele Weihnachtsmärkte in der Region zum letzten Mal. Unsere Tipps auf einen Blick:

Flashdance Musical in Füssen

Weihnachts-Kabarett in Kaufbeuren Leutkirch

Alte Bekannte in der Big Box

Seeweihnacht am Großen Alpsee

Weihnachtliche Konzerte in Altenstadt und Marktoberdorf

Übersicht der geöffneten Weihnachtsmärkte

Flashdance: Das Musical in Füssen

Am Freitag, 16. Dezember und Samstag, 17. Dezember wird das Musical Flashdance - What a Feeling insgesamt dreimal im Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen aufgeführt. Die erste Vorstellung ist am Freitag um 19.30 Uhr, die zweite am Samstag um 14 Uhr und die letzte am selben Tag um 19.30 Uhr. Das Musical bringt den Blockbuster aus den 80er-Jahren mit Hits wie "Maniac", "Gloria", I Love Rock & Roll" und eben "Flashdance - What a Feeling" auf die Musical Bühne. Karten kosten zwischen 59,90 und 129,90 Euro und können unter anderem auf der Website des Festspielhauses gekauft werden.

Im Festspielhaus Füssen gastiert am 16. und 17. Dezember das Musical "Flashdance - What a Feeling". Bild: Georg Wendt, dpa (Archiv)

Weihnachtliches Kabarett im Allgäu

Der Kabarettist Alfred Mittermeier tritt am Freitag, 16. Dezember mit seinem Weihnachtsprogramm "Leise rieselt der Schmäh" im Podium Kaufbeuren auf. Start der Veranstaltung ist um 20 Uhr, der Einlass beginnt um 19 Uhr. Eine Eintrittkarte kostet 25 Euro. Nähere Informationen zu Programm und Tickets finden Sie hier.

Ebenfalls weihnachtlich geht es beim Kleinkünstler Bernd Kohlhepp am Wochenende zu. Der gebürtige Schweizer tritt am Samstag, 17. Dezember mit seinem Programm "Der Tannenbaum brennt! Von Gold und Rausch und Engeln" in der Festhalle in Leutkirch auf. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr und kostet 18 Euro Eintritt.

Alte Bekannte: A-cappella-Musik in Kempten

Mit den Alten Bekannten kommt am Freitag, 16. Dezember die Nachfolgeband der bekannten A-capella-Gruppe Wise Guys nach Kempten. Die Band tritt um 20 Uhr in der Kult Box auf, Einlass ist ab 19 Uhr. Die fünf Musiker werden hauptsächlich Songs aus ihrem aktuellen Album "Bunte Socken" spielen, aber auch von ihren bisherigen Alben, sowie einige Klassiker der Wiese Guys. Die Eintrittskarten kosten zwischen 37,55 Euro und 39,75 Euro.

Dritte Seeweihnacht am Großen Alpsee

Das gesamte vierten Adventswochenende findet im Bühler Hafen in Immenstadt zum dritten Mal die Bühler Seeweihnacht statt. Zwischen Freitag, 16. Dezember und Sonntag, 18. Dezember erwartet Besucherinnen und Besucher am Großen Alpsee ein Weihnachtsmarkt mit verschiedenen Händlern, die unter anderem traditionelle Handwerkskunst, Selbstgemachtes und verschiedene Speisen und Getränke anbieten. Außerdem gibt es verschiedene musikalische Auftritte und eine Fackelwanderung,.

Die Bühler Seeweihnacht am Großen Alpsee lädt Besucherinnen und Besucher am vierten Adventswochenende ein. Bild: Alpsee Immenstadt Tourismus

Weihnachtliche Chor-Konzerte

Der Carl-Orff-Chor Marktoberdorf lädt am letzten Adventswochenende gleich zu zwei weihnachtlichen Konzerten ein. Das erste findet am Samstag, 17. Dezember um 16.30 Uhr in der Basilika St. Michael in Altenstadt statt. Gemeinsam mit verschiedenen Gästen, wie dem Vokalensemble Animato, erklingen dann etwa eineinhalb Stunden weihnachtliche Musik. Der Eintritt ist frei. Weiter geht es am Sonntag, 18. Dezember in der Stadtpfarrkirche St. Martin in Marktoberdorf. Hier lädt der Lions-Club Marktoberdorf zum Weihnachtskonzert ein. Das Konzert beginnt um 19 Uhr und kostet zwischen sieben und vierzehn Euro. Der Erlös soll laut Veranstaltern sozialen und karitativen Zwecken im Ostallgäu zugute kommen.

Der Carl-Orff-Chor lädt am vierten Adventswochenende zu zwei weihnachtlichen Konzerten in Altenstadt und Marktoberdorf. Bild: Romi Löbhard

Weihnachtsmarkt-Endspurt: Diese Märkte haben am vierten Adventswochenende geöffnet

Auch am letzten Adventswochenende haben noch viele Weihnachtsmärkte im Allgäu geöffnet - viele von ihnen allerdings zum letzten Mal. Die offenen Weihnachtsmärkte im Überblick:

