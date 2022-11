Stadtführung, Musical, Floh- und Weihnachtsmarkt: Unsere Veranstaltungstipps für das Wochenende im Allgäu

Jazzkonzert, Stadtführung und Bücherabend: Welche Veranstaltungen finden dieses Wochenende (2. bis 4. Dezember) im Allgäu statt? Hier kommen unsere Tipps.

30.11.2022 | Stand: 14:53 Uhr

Was ist am Wochenende im Allgäu los? Von Weihnachts- und Flohmärkten über einen Bücherabend und ein Jazzkonzert: In der Region finden am zweiten Adventswochenende von Freitag, 2. Dezember, bis Sonntag, 4. Dezember, viele Veranstaltungen statt. Unsere Tipps auf einen Blick:

Abendführung: Mystisches Kempten

Lieblingsbücherabend im Osiander in Marktoberdorf

"Die Schöne und das Biest" - Musical im Festspielhaus Füssen

Adventsführung auf den Turm von St. Martin in Memmingen

"Swing All The Way" - Jazzkonzert in Wangen

Flohmarkt in der Allgäuhalle in Kempten



Übersicht der geöffneten Weihnachtsmärkte

Abendführung: Mystisches Kempten

In Kempten gibt es am Freitagabend, 2. Dezember, ab 18.30 Uhr eine mystische Führung durch die Stadt. Sie führt mit gruseligen Erzählungen, Mythen und Geschichten aus dem alten Kempten zu sechs verschieden Orten - beginnend auf dem St.-Mang-Platz. Die Tour dauert etwa eineinhalb Stunden, ist geeignet für Kinder ab 12 Jahren und festes Schuhwerk wird empfohlen. Gruppen ab sieben Personen werden gebeten, eine Führung zu buchen. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt. Reguläre Tickets kosten 10 Euro. Eine Führung buchen können sie hier.

Lieblingsbücherabend im Osiander in Marktoberdorf

Neuer Lesestoff für Herbst und Winter wird am Freitag, 2. Dezember, im neuen Osiander in Marktoberdorf vorgestellt. Die Buchhandlung ist in die Eberle-Kögl Straße 6 umgezogen. Präsentiert wird eine Auswahl von Büchern, die in jüngster Zeit erschienen sind. Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt für die Veranstaltung beträgt 5 Euro. Karten können bereits im Vorverkauf bei allen Osiander-Buchhandlungen erworben, oder im Osiander-Ticketshop online bestellt werden.

"Die Schöne und das Biest" - Musical im Festspielhaus Füssen

"Die Schöne und das Biest" wird am Samstag, 3. Dezember, 14 Uhr im Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen aufgeführt. Das Musical ist für Kinder und Erwachsene geeignet und dauert zwei Stunden. Die Musik zum Stück geht von Balladen, über rockige Stücke bis hin zu Tanz- und Ensemblenummern. Je nach Wahl des Sitzplatzes liegt der Preis für eine Karte zwischen 34,90 Euro und 89,90 Euro. Tickets sind im Webshop des Festspielhauses erhältlich.

"Die schöne und das Biest" ist am Samstag im Festspielhaus in Füssen zu sehen. Bild: Michael Böhmländer / Festspielhaus Neuschwanstein (Archivbild)

Adventsführung auf den Turm von St. Martin in Memmingen

Normalerweise ist der Turm der St. Martin Kirche in Memmingen in den Wintermonaten geschlossen - nicht so am zweiten Adventssonntag, 4. Dezember, 17 Uhr. An diesem Sonntag wird es eine Führung durch den 66 Meter hohen Turm geben. Er ist das Wahrzeichen der Stadt Memmingen und bietet eine Aussicht über die ganze Stadt. Treffpunkt sind die Stufen zum Turmaufgang gegenüber der Metzgerei Greiff in der Zangmeisterstraße unweit des Marktplatzes. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig.

Die Altstadt von Memmingen: Der Turm der St. Martin Kirche (links) ragt über die Häuser hinaus. Bild: Thomas Weigert (Archivbild)

"Swing All The Way" - Jazzkonzert in Wangen

Das Quintett Martin Sasse, Mini Schulz, Bernd Reiter featuring Monika Kabasele und Jon Boutellier gibt am Freitag, 2. Dezember, ein Konzert im Jazzpoint Wangen. Die Jazz-Gruppe beginnt um 20.30 Uhr. Nach dem Motto "Jazz at its best" präsentieren die fünf Standards und Originals des Great American Songbook. Der Eintritt kostet 23 Euro, Studenten bekommen durch Vorzeigen ihres Studentenausweises 50 Prozent Rabatt. Tickets sind bei der Tabakstube Wangen unter der Telefonnummer 07522 / 3789 oder per Mail (tabakstube-wangen@t-online.de) erhältlich.

Flohmarkt in der Allgäuhalle Kempten

Am Samstag, 3. Dezember, findet in der Allgäuhalle in Kempten von 8 bis 16 Uhr Schuller's Floh- und Trödelmarkt statt. Wer selbst verkaufen möchte, kann seinen Stand zwischen 6 und 7.30 Uhr aufbauen. Ein Meter Verkaufsfläche kostet je nach Tiefe sechs bis acht Euro. Auch das Auto darf am Stand geparkt werden (Gebühr: 2 Euro). Eine Anmeldung ist möglich unter den Telefonnummern 0831 / 60774 oder 0171 / 4750957 oder auf der Website www.flohmarkt-kempten.de.

In der Kemptener Allgäuhalle findet am Samstag wieder ein großer Flohmarkt statt. Bild: Ralf Lienert (Archivbild)

Übersicht der geöffneten Weihnachtsmärkte

Isnyer Schlossweihnacht ( Westallgäu

( Christkindlmarkt Buchloe ( Ostallgäu

( Romantischer Adventsmarkt in Füssen (Ostallgäu) ab Freitag, 2. Dezember

(Ostallgäu) ab Freitag, 2. Dezember Weihnachtsmarkt von Rapunzel in Legau ( Unterallgäu

( Bethlehemer Dorfweihnacht in Lengenwang (Ostallgäu) ab Freitag, 2. Dezember

(Ostallgäu) ab Freitag, 2. Dezember Weihnachtsmarkt Marktoberdorf (Ostallgäu) ab Freitag, 2. Dezember

(Ostallgäu) ab Freitag, 2. Dezember Sonthofer Klausenmarkt (Oberallgäu) ab Freitag, 2. Dezember

(Oberallgäu) ab Freitag, 2. Dezember Weihnachtsmarkt Ottobeuren (Unterallgäu) ab Samstag, 3. Dezember

(Unterallgäu) ab Samstag, 3. Dezember Weihnachtsmarkt und Kunsthandwerkermarkt Bad Wörishofen (Unterallgäu) ab Samstag, 3. Dezember

(Unterallgäu) ab Samstag, 3. Dezember Adventsmarkt in Lautrach (Unterallgäu) am Samstag, 3. Dezember

(Unterallgäu) am Samstag, 3. Dezember Weihnachtsmarkt in Lindenberg (Westallgäu) am Samstag, 3. Dezember

(Westallgäu) am Samstag, 3. Dezember Mindelheimer Weihnachtsmarkt (Unterallgäu) ab Samstag, 3. Dezember

(Unterallgäu) ab Samstag, 3. Dezember Weitnauer Christkindlesmarkt (Oberallgäu) am Samstag, 3. Dezember 2022

(Oberallgäu) am Samstag, 3. Dezember 2022 Nesselwanger Adventsmarkt (Ostallgäu) am Sonntag, 4. Dezember 2022

(Ostallgäu) am Sonntag, 4. Dezember 2022 Weihnachtsmarkt in Weiler (Westallgäu) am Sonntag, 4. Dezember 2022

(Westallgäu) am Sonntag, 4. Dezember 2022 Lichterabend in Obergünzburg (Ostallgäu) am Freitag, 2. und Samstag, 3. Dezember 2022

