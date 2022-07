Märchensommer, Wallenstein und Comedy: Das ist am Wochenende im Allgäu los

Fischertag und Wallenstein, Bergmesse und Märchensommer: Welche Events finden am Wochenende (22.-24. Juli) im Allgäu statt? Unsere Tipps.

20.07.2022 | Stand: 13:46 Uhr

Was ist am Wochenende im Allgäu los? In der Region finden von Freitag, 22. Juli, bis Sonntag, 24. Juli, viele verschiedene Veranstaltungen statt. An diesem Wochenende ist für alle etwas dabei: Egal ob für Kinder, Sportlerinnen und Sportler, Musikbegeisterte oder Kulturinteressierte. In diesem Artikel stellen wir acht verschiedene Veranstaltungstipps unserer Redaktion vor.

Fischertag und Wallenstein-Woche in Memmingen

Jetzt ist es wieder so weit: In Memmingen kann nach zwei Jahren Corona-Zwangspause am Samstag, 23. Juli, wieder der Fischertag gefeiert werden. Und auch die Wallenstein-Woche (24.7. bis 31.7.), die normalerweise alle vier Jahre ist, kann jetzt zwei Jahre später wieder stattfinden. Am Fischertag springen zahlreiche Fischer in den Stadtbach, um das Gewässer auszufischen. Denn der Bach wird dann abgelassen und gereinigt. Zu dem Spektakel kommen jährlich 30.000 bis 40.000 Menschen. Alle Infos zum Fischertag finden Sie hier.

Am Sonntag beginnt die Wallenstein-Woche. Hier wird der rund viermonatige Aufenthalt des Feldherrn Wallenstein während des Dreißigjährigen Krieges in der Stadt aufgegriffen. Memmingen verwandelt sich in eine historische Stadt aus dem Jahr 1630. Es gibt Umzüge, Lagerleben, Reiterspiele und vieles mehr. Weitere Informationen zur Wallenstein-Woche finden Sie hier.

Nach zwei Jahren Corona-Pause findet in Memmingen wieder der Fischertag statt. Bild: Benedikt Siegert (Archivbild)

30. Berglar-Kirbe auf dem Fellhorn

Wer auf Alphorn-Sound steht, kommt bei der 30. Berglar-Kirbe auf dem Fellhorn in Oberstdorf voll auf seine Kosten. Etwa 30 Alphornbläser sind dabei sowie die Wertacher Singföhla. Sie umrahmen die feierliche Bergmesse musikalisch. Die findet am Sonntag, 24. Juli, um 11 Uhr an der Station Schlappoldsee statt. Im Anschluss an die Messe spielt die Band "Starzlachschwung" auf der Terrasse der Berggastronomie. Und auch die Alphornbläser und die Wertacher Singföhla geben weiterhin ihre Musik zum besten. Um 15 Uhr treffen sich die beiden Gruppen erneut an der Station Schlappoldsee zum Abschlusskonzert.

Am Sonntag, 24. Juli, spielen auf dem Fellhorn in Oberstdorf etwa 30 Alphörner bei der 30. Berglar-Kirbe. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Archivbild)

Umsonst & Draußen Festival in Lindau

Musik- und Festivalfans aufgepasst: In Lindau findet am Samstag, 23. Juli, das Umsonst und Draußen Festival 2022 im Toskanapark statt. Von Hip-Hop, über Elektropunk bis hin zu Hardcore ist alles geboten. Das Line-Up finden Sie hier. Der Einlass ist ab 13 Uhr, los geht es um 14 Uhr. Der Eintritt ist frei. Im Anschluss an das Festival ab etwa 0 Uhr gibt es eine Aftershow-Party im Lindauer Club Vaudeville.

28. Internationaler Sonthofer Chortag

In Sonthofen findet am Samstag, 23. Juli, der 28. Sonthofer Chortag statt. Die Innenstadt wird von dem Gesang verschiedenster Chöre erfüllt sein. Gesangsgruppen aus der Region, aus Deutschland und Österreich nehmen an dem Treffen teil. Es gibt ab 13 Uhr einen öffentlichen Workshop zum Thema "Jodeln". Von 14 bis 18 Uhr zeigen alle teilnehmenden Chöre ihr Können auf der Bühne am Althauslplatz. Zudem gibt es am Samstagabend um 19.30 Uhr ein Chorkonzert der Chorakademie Erfurt in der Pfarrkirche St. Michael. Und auch am Sonntagabend gibt es ein Konzert in der Kirche St. Michael. Die Allgäuer Kehlspatzen treten ab 19 Uhr zu ihrem 20-jährigen Jubiläum auf. Mehr Infos zum Chorfestival in Sonthofen finden Sie hier.

Märchensommer in Kempten

Mit „Peter Pan und Tinkerbell“ hat das Kemptener Theater ein fantasievolles und zugleich spannendes Abenteuerstück auf die Beine gestellt. Bereits bei der Premiere am Donnerstag, 14. Juli, waren auf Oper Air-Bühne an der Burghalde fast 600 Zuschauerinnen und Zuschauer von der Darstellung begeistert. Und auch in den kommenden Tagen vom 21. bis 24. Juli jeweils ab 17 Uhr können Besucher wieder in die Welt von Peter Pan, Captain Hook und der Fee Tinkerbell abtauchen – wenn Corona es denn zulässt. Bei Regen findet die Veranstaltung im Stadttheater Kempten statt.

Laufwochenende in Füssen 2022

Sportlich wird es beim Laufwochenende in Füssen am 23. und 24. Juli. Los geht es am Samstag mit dem Kinderlauf, bei dem die Teilnehmer je nach Alter ein- bis viermal einen 300 Meter langen Rundkurs laufen. Weiter geht es um 16:30 Uhr mit dem zehn Kilometer langen Stadtlauf durch Füssen. Der Halbmarathon ab 18 Uhr beschließt den ersten Lauftag.

Die Bestmarken liegen aktuell bei den Männern bei 1:07:29 Stunden von Kimtai Andrewben aus dem Jahr 2014 und bei den Frauen bei 1:17:49 Stunden von Maina Veronicah ebenfalls aus 2014. Wem der Halbmarathon noch nicht lang genug ist, der startet am Sonntag um 7:30 Uhr beim 20. Königsschlösser-Marathon in Füssen. Auf gut 42 Kilometern geht es über Asphalt, Forstwegen und am Wasser entlang.

Es wird sportlich beim 20. Königschlösser-Marathon in Füssen am kommenden Wochenende. Bild: Benedikt Siegert

Pippo Pollina & Band in Immenstadt

Der Italienische Liedermacher Pippo Pollina steht am Freitag, 22. Juli, Im Klostergarten in Immenstadt auf der Bühne. Ab 20 Uhr wird er gemeinsam mit dem Palermo Acoustic Quinte seine Songs zum Besten geben. Erst kürzlich überraschte Pollina seine Fans mit einem neuen Album namens "Canzoni segrete", welches bereits das 24. in der langen Diskographie des Künstlers ist. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf einen Mix aus altbekannten und brandneuen Liedern freuen.

Addnfahrer in Marktoberdorf

Angefangen hat alles mit einem spontanen Video auf Youtube. Jetzt steht der bayerische Komiker Thomas Willibald, besser bekannt als Addnfahrer, in zahlreichen Städten in ganz Deutschland auf der Bühne. Am Freitag, 22. Juli, kommt er im Rahmen seiner Tour „S‘ LEM IS KOA NUDLSUBBN“ auch nach Marktoberdorf. Los geht’s um 18 Uhr.

