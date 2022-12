Gala, Konzerte und Nikolaus-Ballonstart: Veranstaltungstipps für das Wochenende im Allgäu

Vom Metal-Konzert bis zu Klassik für Kinder: Welche Veranstaltungen finden dieses Wochenende (9. bis 11. Dezember) im Allgäu statt? Hier kommen unsere Tipps.

07.12.2022 | Stand: 11:01 Uhr

Was ist am Wochenende im Allgäu los? Neben verschiedenen Weihnachtsmärkten gibt es Konzerte, eine Nikolaus-Ballonfahrt und eine Jubiläumsgala: Am dritten Adventswochenende von Freitag, 9. Dezember, bis Sonntag, 11. Dezember ist also einiges los in der Region. Unsere Tipps auf einen Blick:

100 Jahre EV Füssen

Handpan Schnupper-Workshop in Memmingen

Konzert in der BigBox: Helloween & Hammerfall

Nikolaus-Ballonstart in Sonthofen

Klassiker für Kinder: Nussknacker und Mäusekönig in Kempten

Übersicht der geöffneten Weihnachtsmärkte

100 Jahre EV Füssen: Jubiläumsgala

Anlässlich des 100-jährigen Bestehens, veranstaltet der Eissportverein Füssen am Freitag, 9. Dezember, eine große Jubiläumsgala im Festspielhaus Neuschwanstein. Eingeladen sind alle Fans und Sportbegeisterten. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr und besteht aus drei Teilen: einem Get-together zu Beginn, ein etwa zweieinhalbstündiges Show-Programm und einer abschließenden Party mit offenem Ende. Die Eintrittskarten für die Gala kosten je nach Preiskategorie zwischen 49 Euro und 149 Euro. Zum Abschluss des Jubiläumswochenendes spielt der EV Füssen dann am Sonntag, 11. Dezember, um 18 Uhr vor heimischem Publikum im Altmeisterduell gegen den SC Riessersee.

Handpan Schnupper-Workshop in Memmingen

Kostenlos ein neues Musikinstrument lernen? Das kann man ab diesem Samstag, 10. Dezember, einmal wöchentlich in der Sing- und Musikschule in Memmingen. Zwischen 9.15 Uhr und 10.15 bietet der Musikpädagoge Tobias Mrzyk dort Schnupper-Workshops für die sogenannte Handpan an. Das Blechklanginstrument wird mit den Händen gespielt und man kann darauf auch ohne musikalische Vorerfahrung schnell gemeinsam Melodien spielen. Das Angebot ist kostenlos, eine Anmeldung ist aber zwingend erforderlich.

In Memmingen werden ab Samstag, 10. Dezember, kostenlose Handpan-Workshops angeboten. Bild: Gutschalk, Imago Images (Symbolbild)

Konzert in der Big Box: Helloween & Hammerfall

Am Sonntag, 11. Dezember, kommen die Metal-Bands Helloween und Hammerfall im Rahmen ihrer gemeinsamen "United Forces Tour" in die Big Box nach Kempten. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr. Es gibt noch Tickets ab 67,90 Euro zu kaufen, zum Beispiel über den Ticketshop der Big Box.

Die deutsche Metal-Band Helloween um Frontsänger Andi Deris tritt am Sonntag, 11. Dezember, gemeinsam mit der Band Hammerfall in Kempten auf. Bild: Mairo Cinquetti, dpa (Archivbild)

Nikolaus-Ballonstart in Sonthofen

In Sonthofen findet an diesem Wochenende ein Advent-Highlight der anderen Art statt. Wie traditionell in dem Oberallgäuer Ort üblich, wird am Sonntag, 11. Dezember, der Nikolaus mit einem Ballon in den Himmel aufsteigen. Dabei hat er die Wünsche der Kinder, die er vorher entgegengenommen hat. Das zweistündige Event beginnt um 10.30 Uhr und findet auf dem Marktanger in Sonthofen statt. Rund um die Ballonfahrt gibt es ein Rahmenprogramm mit Getränken und Musik. Außerdem findet auf dem Oberen Markt in Sonthofen am Samstag, 10. Dezember, und Sonntag, 11. Dezember, noch der traditionelle Christkindlestreff der Lions Oberallgäu statt. Er ist am Samstag von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 16 Uhr geöffnet.

Der Nikolausballonstart in Sonthofen macht seit 50 Jahren Freude. Bild: Günter Jansen (Archivbild)

Klassiker für Kinder: Nussknacker und Mäusekönig in Kempten

Im Stadttheater in Kempten wird im Rahmen der Reihe "Klassik für Kinder" am Sonntag, 11. Dezember, die Geschichte vom Nussknacker und dem Mäusekönig aufgeführt. Das musikalische Weihnachtsmärchen wird mit der Musik von Peter Tschaikowsky untermalt und schon im dritten Jahr in Kempten gespielt. Am 11. Dezember werden zwei Vorstellungen angeboten, die erste um 14 Uhr und die zweite um 16 Uhr. Der Eintritt kostet für Kinder 7,50 Euro und für Erwachsene 10 Euro. Tickets gibt es im Online-Shop des Theaters in Kempten.

Diese Allgäuer Weihnachtsmärkte haben am Wochenende geöffnet

Zusätzlich finden im ganzen Allgäu weiterhin verschiedene Weihnachtsmärkte statt. An folgenden Wochenende können zum Beispiel die folgenden Märkte besucht werden:

Außerdem haben weiterhin die Weihnachtsmärkte in Kempten, Kaufbeuren, Memmingen, Oberstdorf , Lindau und Mindelheim geöffnet.

