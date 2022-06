Party, Flohmärkte und Theater: Das ist am Wochenende im Allgäu los

Was ist am Wochenende im Allgäu los? Märkte, Open Air oder Theater: Hier kommen sechs Veranstaltungstipps unserer Redaktion für 10. bis 12. Juni.

09.06.2022 | Stand: 21:09 Uhr

Was kann man am Wochenende im Allgäu unternehmen? In der Region finden vom 10. bis 12. Juni wieder einige Veranstaltungen statt. Märkte, Open Air oder Theater: Hier kommen sechs Tipps unserer Redaktion, was Sie am Wochenende unternehmen können.

Freitag und Samstag, 10. und 11. Juni: Sommer Open Air in Sonthofen

Am Freitag und Samstag, 10. und 11. Juni, findet in Sonthofen ( Oberallgäu) das Sommer Open Air statt. Ab 18 Uhr wird auf dem Festivalgelände auf dem Marktanger an den beiden Abenden gefeiert. Am Freitag legen die Allgäuer DJs "Ivan S." und "Chef Curry" Party-Hits der 90er und 2000er Jahre auf.

Am Samstag spielt die Band "Late Night Club" Hits und Klassiker der letzten sechs Jahrzehnte. Danach legen die DJs "AEVE" und "Beattube" House, Hip-Hop, Electro und Populars auf. Mehr zum Sommer Open Air in Sonthofen lesen Sie hier.

Freitag und Sonntag, 10. und 12. Juni: "Iphigenie auf Tauris" im Landestheater Schwaben

Im Landestheater Schwaben in Memmingen wird am Wochenende unter anderem das Stück "Iphigenie auf Tauris" nach Johann Wolfgang von Goethe gespielt. Termine an diesem Wochenende sind am Freitag, 10. Juni, um 20 Uhr sowie am Sonntag, 12. Juni, um 19 Uhr. Einen weiteren Termin gibt es am Dienstag, 14. Juni, um 20 Uhr. Das Stück wirft einen einen heutigen Blick auf die Probleme einer jungen Frau mit ihrer Familie, der patriarchalen Gesellschaft und nicht zuletzt mit der gesamten ausbeuterischen Gattung Mensch. "Iphigenie auf Tauris" im Landestheater Schwaben wird ab 16 Jahren empfohlen.

(Lesen Sie auch: Von Hüten und Bergbauern: Sieben außergewöhnliche Museen im Allgäu)

Samstag, 11. Juni: Mädelsflohmarkt in Kempten

Lesen Sie auch

Was findet wann statt? Feste, Märkte, Konzerte: Was von Juni bis September im Westallgäu geboten ist

Am Samstag, 11. Juni, findet von 15 bis 20 Uhr ein Mädelsflohmarkt in der Markthalle am Königsplatz in Kempten statt. Dort gibt es Kleidung, Schuhe, Accessoires, Taschen und Selbstgemachtes zu kaufen.

Übrigens: Davor findet von 8 bis 15 Uhr ein Floh- und Trödelmarkt in der Allgäuhalle in Kempten statt.

In Kempten findet am Samstag, 11. Juni, ein Mädelsflohmarkt statt. Bild: Martina Diemand (Archivbild)

(Lesen Sie auch: Von Brunch- bis Flohmarkt: Diese Märkte finden am Wochenende im Allgäu statt)

Samstag und Sonntag, 11. und 12. Juni: Kunsthandwerkermarkt in Schwangau

In Schwangau im Ostallgäu läuft am Samstag und Sonntag, 11. und 12. Juni, ein Kunsthandwerkermarkt. Rund 40 Austellerinnen und Aussteller verkaufen von 10 bis 17 Uhr ihre Waren im Außengelände des Schlossbrauhauses. Es gibt Handgemachtes aus den Bereichen Mode, Glas, Kulinarik, Schmuck, Papier, Floristik, Keramik oder Holz.

Sonntag, 12. Juni: Tag des offenen Naturparks beim Naturpark Nagelfluhkette

Am Sonntag, 12. Juni, können Interessierte beim Tag des Naturparks einen Blick hinter die Kulissen des Naturparks Nagelfluhkette im Oberallgäu werfen. Besucherinnen und Besucher lernen das Team und die Arbeit rund um das länderübergreifende Schutzgebiet kennen. Für Kinder und Familien gibt es Experimente rund um das Thema Wald.

Im Naturpark Nagelfluhkette findet am Sonntag der Tag des offenen Naturparks statt. Bild: Martin Siepmann, Imago Images (Symbolbild)

Sonntag, 12. Juni: Abschlusskonzert der Internationalen Masterclass für Chordirigieren in Marktoberdorf

Vom 8. bis 12. Juni findet in Marktoberdorf die Internationale Masterclass für Chordirigieren statt. Zum Abschluss gibt es am Sonntag, 12. Juni, um 20 Uhr ein öffentliches Abschlusskonzert in der Bayerischen Musikakademie.

(Lesen Sie auch: Mit diesen Schlechtwetter-Tipps für Familien mit Kindern ist der Regen ganz schnell vergessen)

Mehr Nachrichten aus dem Allgäu lesen Sie hier.