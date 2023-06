Das können Sie am langen Wochenende mit Brückentag im Allgäu unternehmen

Festivals in Sonthofen und Buchloe, Volksfest in Füssen oder Toy Run in Marktoberdorf: Im Allgäu finden am Wochenende verschiedene Veranstaltungen statt.

07.06.2023 | Stand: 11:57 Uhr

Für das kommende Wochenende (9. bis 11. Juni 2023) ist nur zu wünschen, dass das Wetter so gut bleibt, wie es die vergangenen zwei Wochen war. Die Aussichten dafür stehen gut - und einige Veranstaltungen unter freiem Himmel an. Unter anderem wird es einen Flohmarkt in Kempten, ein Volksfest in Füssen und ein Open Air Festival in Sonthofen geben. Die Veranstaltungstipps aus der Redaktion im Überblick:

Sommer Open Air 2023 in Sonthofen

"Summer on Ice" in Buchloe

Toy Run in Marktoberdorf

Volksfest in Füssen

Flohmarkt in der Allgäuhalle in Kempten

Theaterpremiere in Memmingen

Live-Konzerte in Kaufbeuren

Sommer Open Air 2023 in Sonthofen

Am Freitag, 9., und Samstag, 10. Juni, findet auf dem Marktanger in Sonthofen das Sommer Open Air statt. An beiden Tagen geht es um 18 Uhr los. Bands und DJs unterschiedlicher Genres werden auftreten - DJ Chef Curry & Ivan S. am Freitagabend, die Band Bockstark und die Sommer Open Air DJs Beattube und EVE. Der Eintritt kostet einmalig 10 Euro, Kinder unter 14 Jahren dürfen kostenlos aufs Festival. Kinder unter 16 Jahren dürfen außerdem nur in Begleitung ihrer Eltern kommen.

Das "Sommer Open Air" ist zurück auf dem Marktanger in Sonthofen Bild: Günter Jansen (Archivbild)

"Summer on Ice" in Buchloe

Die Stadt Buchloe stellt am 10. und 11. Juni ein zweitägiges Festival namens "Summer on Ice" auf die Beine. Neben Infoständen, wo sich die Vereine präsentieren, gibt es ein buntes Kinderprogramm sowie eine Bühne für diverse Auftritte. Höhepunkt am Samstagabend ist die Stimmungsband „Muckasäck“. Am Sonntag erwartet Besucher ein ähnliches Programm. Um 18 Uhr endet die Veranstaltung. Laut Bürgermeister Robert Pöschl beteiligen sich knapp 30 Vereine und etwa sieben Gewerbetreibende. Es solle ein Fest „von Bürgern für Bürger“ sein. Das Ganze findet im Eisstadion Buchloe statt.

Die "Muckasäck" spielen beim Sommerfest in Buchloe. Bild: Eddi Nothelfer (Archivbild)

Toy Run in Marktoberdorf

Am 10. Juni 2023 ist wieder Toy Run in Marktoberdorf. Wie jedes Jahr treffen sich mehr als tausend Menschen mit ihren Motorräder und Quads zu einer gemeinsamen Rundfahrt durchs Allgäu. Dabei werden Spenden für bedürftige Kinder und Familien gesammelt. Laut der Stadt Marktoberdorf ist der Toy Run einer der größten karitativen Motorradfahrten in Südbayern. Los geht es um 13 Uhr auf dem Festplatz des Modeon.

Hunderte Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind jährlich beim Toy Run in Marktoberdorf dabei. Bild: Franz Moder (Archivbild)

Volksfest in Füssen

Im Rahmen des Füssener Volksfest ist auch am Wochenende in der Stadt wieder einiges geboten. Am Freitag, 9. Juni, ist ab 19 Uhr Italo Night mit „Salvatore e Rosario“ - zwei Brüder und Schlagermusiker. Am Samstag, 10. Juni, findet die Hüttengaudi mit "DJ Robby" aus Ischgl statt. Und am Sonntag, 11. Juni, gibt es ab 15 Uhr einen Biergarten Nachmittag mit Musik von Roland Kurz.

Die allgemeinen Öffnungszeiten des Volksfests in Füssen sind Montag bis Samstag von 14 bis 23 Uhr und Sonn- und Feiertags von 11 bis 23 Uhr.

Bei Volksfest in Füssen ist auch am Wochenende einiges los. Bild: Benedikt Siegert (Archivbild)

Flohmarkt in der Allgäuhalle in Kempten

Auch am kommenden Wochenende findet in der Allgäuhalle in Kempten wieder ein Flohmarkt statt. Ab 8 Uhr in der Früh werden auf dem Gelände und in den Hallen gebrauchte Waren angeboten.

Auch kommenden Samstag findet an der Allgäuhalle in Kempten ein Flohmarkt statt. Bild: Ralf Lienert (Archivbild)

Theaterpremiere in Memmingen

Am Freitag, 9. Juni, feiert das Projekt „Alles muss sich ändern – Jetzt!“ im Landestheater Schwaben Premiere. Sechs Studierende aus drei Universitäten machen sich Gedanken zum Thema Natur und Klimawandel und entwickeln drei kurze Theaterstücke zu dieser dringlicher werdenden, immer schärfer diskutierten Problematik. Weitere Aufführungen wird es am 15., 17., 21. und 23. Juni jeweils ab 20 Uhr, am Sonntag, 11. Juni, ab 19 Uhr und Sonntag, 18. Juni, ab 16 Uhr geben.

Im Landestheater Schwaben gibt es am Freitag eine besondere Premiere. Bild: Verena Kaulfersch (Archivbild)

Live-Konzerte in Kaufbeuren

Auch dieses Wochenende spielen im Biergarten Kult-Urig in Kaufbeuren wieder zwei Bands. Am Freitag spielt die Rock'n'Roll-Band "The Boogie Bugs" und bringt den Musikstil der 50er Jahre zurück. Das musikalische Repertoire der Band reicht vom Rockabilly über rhythmusgeprägten schwarzen Rock'n'Roll bis hin zu Blues- und Swingnummern (Beispiele: Little Richard, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis). Das Konzert beginnt um 19 Uhr, der Eintritt ist frei.

Am Samtag, ebenfalls um 19 Uhr, steht die Coverband "Timtless Delight" auf der Bühne im Biergarten Kult-Urig. Sie spielen Rocksongs der 60er, 70er und 80er, zum Beispiel von AC/DC, den Beatles, Deep Purple, den Rolling Stones, Jimi Hendrix oder ZZ Top.