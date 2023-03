Wärmepumpe und Pellets - Das sind die Alternativen zur Öl- und Gasheizung

Ab 2024 sollen keine neue Öl- und Gasheizungen in Deutschland mehr verbaut werden. Welche Alternativen es gibt, erklärt ein Allgäuer Energie-Experte.

06.03.2023 | Stand: 10:41 Uhr

Wirbel um neuen Gesetzesentwurf: Wirtschaftsminister Robert Habeck will den Einbau von neuen Öl- und Gasheizungen in Deutschland ab 2024 verbieten. Doch welche Alternativen zu ihrer alten Heizung haben Hausbesitzer eigentlich? Ein Allgäuer Energie-Experte erklärt.

Alternativen zu Öl- und Gasheizungen im Allgäu - Wärmepumpen im Trend

"Der Trend geht eindeutig zur Wärmepumpe", sagt Martin Sambale vom Energie- und Umweltzentrum Allgäu (eza). Dabei wird Wärme aus der Umgebung - etwa aus Luft, Wasser oder aus dem Erdreich - gewonnen und in das Heizsystem des Gebäudes übertragen. Am besten funktioniere das in der Regel mit entsprechender Vorlauftemperatur, erklärt Sambale. Heißt: Das Heizungswasser, das in die Rohre gepumpt wird und schlussendlich das Gebäude heizt, wird auf rund 50 Grad Celsius erwärmt. Ist die Vorlauftemperatur zu hoch eingestellt, braucht die Pumpe unnötig mehr Strom. Laut Sambale eignen sich beispielsweise Fußbodenheizungen gut für Wärmepumpen. Zudem sei eine entsprechende Dämmung entscheidend, damit Hausbewohner keine kalten Füße bekommen.

Aktuelle Trends bei Renovierung und Sanierung im Allgäu

Hybrid-Heizung als Übergangslösung

Als Übergangslösung biete sich auch für Haushalte im Allgäu eine Hybrid-Variante an, sagt Sambale. Dann ergänzen sich bestehende Heizungen und neue Wärmepumpe. So liefert beispielsweise die Wärmepumpe das ganze Jahr über warmes Wasser und in den kalten Monaten unterstützt die Öl- oder Gasheizung.

Wenn es nach Wirtschaftsminister Robert Habeck geht, sollen neuen Öl- und Gasheizungen in Deutschland ab 2024 verboten werden. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Symbolbild)

Dass laut dem Gesetzesentwurf neue Heizungen ab 2024 zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden sollen, findet der eza-Experte "absolut sinnvoll". Es sei an der Zeit, diesen Schritt zu gehen, sagt Sambale.

Neuer Gesetzesentwurf sei "absolut sinnvoll"

Eine weitere Möglichkeit zu Öl und Gas: das Heizen mit Holz. Auch beim Anfeuern mit Pellets sei bei der Nachfrage im Allgäu ein großes Wachstum zu verzeichnen, sagt Sambale. Darüber hinaus könnte eine hauseigene Solaranlagen eine Alternative sein.

In dichter besiedelten Gebieten, wie Kempten oder Memmingen, biete sich außerdem der Anschluss an ein Fernwärmenetz an. "Immer dann, wenn es viele Abnehmer auf kleinem Raum gibt, ist das eine gute Möglichkeit", sagt Sambale. Der Abfallzweckverband (ZAK) Kempten beispielsweise gewinnt Fernwärme aus der Müllverbrennung.

Neue Leitungen bekommt das ZAK-Wärmenetz in Kempten in der Memminger Straße. Bild: Ralf Lienert (Archivbild)

Wann rentiert sich ein Fernwärmenetz?

Prinzipiell sei es möglich, alte Heizungen auf neue Systeme umzurüsten, sagt Sambale. Wie schwierig der Austausch schlussendlich ist, sei allerdings nicht pauschal zu beantworten. "Muss zum Beispiel eine Erdsonde bis ins Grundwasser bohren, ist das schon ein großer Aufwand. Das kommt immer auf den individuellen Standort an." Wer seine Heizung alsbald tauschen möchte, der solle also frühzeitig bei Fachpersonal anfragen, um eine schnelle und passende Lösung zu finden.

Wie viel kostet der Heizungstausch?

Nach Auskunft der Firma Bosch müssen Interessenten ja nach Art und Modell der neuen Heizung mit Kosten von zwischen 5000 und 35.000 Euro rechnen. So wird etwa für eine Luft-Wasser-Wärmepumpe 10.000 bis 18.000 Euro veranschlagt, für eine Hybridheizung mit Wärmepumpe bis zu 20.000 Euro. Allerdings werden neue klimafreundliche Heizungen schon jetzt bis zu 40 Prozent staatlich finanziert und sollen künftig noch stärker gefördert werden.

Verbot ab 2024? So klimaschädlich sind Gas- und Ölheizungen