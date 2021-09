Nach Leichenfund in Nesselwang hofft die Polizei weiter auf Zeugen

Eine verbrannter Toter, mitten im beschaulichen Nesselwang. Was ist im Kurpark passiert? Auch am Donnerstag hofft die Polizei weiter auf Hinweise von Zeugen.

30.09.2021 | Stand: 09:40 Uhr

Update am Donnerstag, 30. September

Noch immer ist die Identität des Toten unklar, noch immer hofft die Polizei auf Zeugen. Auch am Donnerstag ist noch nicht klar, was genau in der Nacht auf letzten Sonntag im Kurpark passiert ist. Nachdem Polizei und Feuerwehr eine verbrannte Leiche fanden, gibt der Fall weiter Rätsel auf.

Fakt ist: Am frühen Sonntagmorgen wurde ein Toter im Kurpark in Nesselwang gefunden. Die Polizei sucht nun dringend nach Zeugen. Denn weder die Identität des Toten noch die genauen Umstände sind klar, so die Polizei am Mittwoch.

Nachts um zwei Uhr informierte ein Zeuge die Feuerwehr über einen Brand in einem Pavillon nahe der Alpspitzhalle. Erst nach den Löscharbeiten identifizierten Polizei und Feuerwehr die Leiche eines Mannes. Das vorläufigen Obduktionsergebnis: Er starb mit hoher Wahrscheinlichkeit in Folge der Brandverletzungen.

Wer am Samstag und in der Nacht zum Sonntag in Nesselwang Verdächtiges beobachtet hat, soll sich bei der Kripo in Kempten melden. Trotz eines Schildes, das auf eine Videoüberwachung hinweist, wurde der Fall nicht gefilmt: Das Schild wurde laut Gemeinde pro Forma angebracht. Grund für die Installation war Abschreckung gegen Vandalismus. Der Bürgermeister von Nesselwang verweist auf Anfrage unserer Redaktion auf die Kripo Kempten.

Wie bereits berichtet, wurde der Tote am Sonntag in den frühen Morgenstunden im Pavillon des Nesselwanger Kurparks gefunden. Ein Suizid in Form einer Selbstverbrennung gelte als mögliche Todesursache, so die Polizei am gestrigen Dienstag.

Üblicherweise berichtet unsere Redaktion nicht über (mögliche) Suizide. In diesem konkreten Fall handelt es sich um eine Ausnahme, da berechtigtes öffentliches Interesse besteht.

Wenn Sie sich selbst in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder Suizidgedanken haben, finden Sie bei der Telefonseelsorge Hilfe. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Sie erreichen die Telefonseelsorge entweder unter 0800/111-0-111 oder 0800/111-0-222. Alternativ finden Sie hier Seelsorge im Chat: https://online.telefonseelsorge.de/content/chatseelsorge.

