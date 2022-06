ADAC rechnet am Wochenende wieder mit viel Verkehr - So ist die Lage im Allgäu aktuell

Zum Ende der Pfingstferien und des verlängerten Wochenendes gibt es im Allgäu wohl viel Verkehr. Wie die Lage auf den Autobahnen im Allgäu aktuell ist.

18.06.2022 | Stand: 08:40 Uhr

Aktualisiert am Samstag um 8.35 Uhr: Auf den Autobahnen im Allgäu ist am Morgen bereits ein leicht erhöhtes Verkehrsaufkommen zu verzeichnen. Auf der A7 Füssen/Reutte Richtung Ulm ist zwischen dem GRenztunnel Füssen und der Ausfahrt Füssen dichter Verkehr, Zeitverlust mindestens drei Minuten. In gegengesetzter Richtung auf der A7 ist ebenfalls zwischen Füssen und dem Grenztunnel Füssen dichter Verkehr, Zeitverlust mindestens eine Minute. Und auf der A96 Bregenz Richtung München ist zwischen Lindau und Sigmarszell dichter Verkehr, Zeitverlust mindestens sieben Minuten.

Zum Ende der Pfingstferien und des verlängerten Wochenendes ist im Allgäu wieder mit viel Verkehr auf der Straßen zu rechnen. Bereits an Fronleichnam hat es auf der A7 und der A96 teils Stau und stockenden Verkehr gegeben. Am Grenztunnel und am Reinertshofer Tunnel wurde eine Blockabfertigung eingerichtet. Wie der ADAC die Verkehrslage am kommenden Wochenende einschätzt und auf welchen Routen man besonders viel Zeit mitbringen sollte, lesen Sie in diesem Artikel.

Verkehr am Wochenende im Allgäu: Reiserückkehrer am Samstag, 18. Juni, erwartet

Laut ADAC dürfte der Rückreiseverkehr am Samstag, 18. Juni, seinen Höhepunkt erreichen. Vor allem im Süden Deutschlands und auf den Routen in Richtung Norden sei dann mit viel Verkehr zu rechnen. Doch auch am Sonntag kann es auf den Straßen voll werden. Denn an diesem Tag treffen Ausflügler, Reiserückkehrer und Kurzurlauber aufeinander.

Besonders große Staugefahr herrscht laut ADAC unter anderem auf der A7 Füssen/ Reutte - Würzburg - Kassel. Andere betroffene Autobahnen in Bayern sind:

A3 Passau - Nürnberg

A6 Nürnberg - Heilbronn - Mannheim

A8 Salzburg - München - Stuttgart - Karlsruhe

A9 München - Nürnberg

A95/B2 München - Garmisch-Partenkirchen

A99 Autobahnring München

Auch an den bayerischen Grenzübergängen müsse man sich bei der Einreise nach Deutschland auf Wartezeiten einstellen. Betroffen können sein:

A3 Suben

A8 Walserberg

A93 Kiefersfelden

Stau in Österreich und Fahrverbot auf Landstraßen in Tirol

In Österreich müsse man auf der Tauern-, Inntal-, Rheintal-, und Brennerautobahn mit erhöhtem Vekehrsaufkommen rechnen. Wer am Wochenende durch Österreich fährt, sollte außerdem beachten, dass das Bundesland Tirol ein Fahrverbot auf Landstraßen verhängt hat. Dieses gilt von Samstag, 18. Juni, 7 Uhr bsi Sonntag, 19. Juni, 19 Uhr. Alle Infos zum Fahrverbot auf Landstraßen in Tirol finden Sie hier.

