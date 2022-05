Bisher ist auf den Straßen im Allgäu noch nicht viel los - Wann die Polizei mit mehr Verkehr rechnet

Am verlängerten Wochenende nach Christi Himmelfahrt zieht es oft viele Ausflügler ins Allgäu. Bei schönem Wetter rechnet die Polizei mit Wildcampern und Staus.

27.05.2022 | Stand: 12:39 Uhr

Am langen Wochenende nach Christi Himmelfahrt rechnet die Polizei mit mehr Verkehr auf den Straßen im Allgäu. Am Feiertag war es ruhig und auch am heutigen Brückentag ist laut Polizeisprecher Dominic Geißler noch nicht viel los.

(Lesen Sie auch: ADAC warnt vor Staugefahr vor dem Himmelfahrts-Wochenende)

Doch sollte das Wetter sonnig und schön werden, erwartet er vor allem in den touristischen Regionen entlang der Alpen - Oberstdorf, Füssen, Schwangau oder Lindau - viele Ausflügler, Wanderer und Tagestouristen. "Wir wissen zum Beispiel, dass der Hopfensee immer stark zugeparkt ist", sagt Geißler. (Lesen Sie auch: Kein Sommer im Allgäu in Sicht: So wird das Wetter am Wochenende)

Verkehr am langen Wochenende nach Christi Himmelfahrt - Polizeisprecher hat einen Tipp

Sein Auto im Landschafts- oder Naturschutzgebiet abzustellen, ist verboten - egal ob zum Parken oder um dort zu schlafen. Bei Verstößen drohen saftige Bußgelder. (Lesen Sie auch: Ausnahme vom Verbot: Wie und wo Camping in der Allgäuer Natur erlaubt ist)

Von verstärkten Kontrollen möchte Geißler aber nicht sprechen. Zwar behalte die Polizei beliebte Wanderparkplätze und Seen stärker im Blick. Also an "Hotspots" werde sicher die eine oder andere Streife vorbeifahren und kontrollieren. Ansonsten reagiere die Polizei der Situation angepasst. "Wenn also Meldungen über Falschparker oder Wildcamper eingehen, fahren Beamte dort hin."

Lesen Sie auch

Gegen Wildcamper und Falschparker Wochenend-Ausflüge ins Allgäu: Kein Ansturm - aber mehr zu tun für die Polizei

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Füssen informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Füssen".

Für diejenigen, die sich am Wochenende mit dem Auto auf den Weg ins Allgäu machen, hat Geißler einen Tipp: Ausflügler sollten ihr Auto lieber bereits einen Parkplatz früher abstellen und den Rest des Weges mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurücklegen, statt sich mit ihrem Auto ins Getümmel zu stürzen. "So vermeidet man Stress und Stau." Auch laufen Fahrer so nicht Gefahr, ihren Wagen aus Bequemlichkeit einfach irgendwo abseits von den ausgewiesenen Parkplätzen abzustellen.

Mehr Polizei-Nachrichten aus der Region, Bayern und aus Deutschland laufend aktuell hier.

Sie wollten uns schon immer einmal Ihre Meinung zu allgaeuer-zeitung.de sagen? Machen Sie mit bei unserer Leser-Befragung und gewinnen Sie mit etwas Glück ein iPad und viele weitere tolle Preise! Hier kommen Sie direkt zur Umfrage.