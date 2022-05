Rund 2300 Fahrerinnen und Fahrer im Allgäu kontrolliert - mehrere Verstöße wegen Alkohol und Drogen

Am Donnerstag hat die Polizei im Allgäu im Rahmen eines bundesweiten Aktionstags viele Verkehrskontrollen durchgeführt. Im Fokus stand die Fahrtüchtigkeit.

06.05.2022 | Stand: 17:43 Uhr

Im Rahmen eines bundesweiten Aktionstags am Donnerstag, 5. Mai, hat die Polizei die Fahrtüchtigkeit der Autofahrerinnen und Autofahrer unter die Lupe genommen - auch im Allgäu. Die Polizei Schwaben Süd/West kontrollierte bei mobilen Kontrollen und an rund 70 stationären Kontrollstellen, heißt es in einem Pressebericht. Bei den Kontrollen wurde besonders auf die Beeinträchtung der Autofahrerinnen und Autfahrer durch Alkohol, Drogen oder geistige und körperliche Mängel wie Übermüdung geachtet.

Über 2300 Fahrerinnen und Fahrer im Allgäu von der Polizei auf Fahrtüchtigkeit hin kontrolliert

Dabei wurden rund 2300 Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer kontrolliert. Die Polizei stellte über 70 Verkehrsverstöße fest. Gegen zehn Fahrer wurde ein Verfahren eingeleitet, weil sie betrunken gefahren sind. Bei neun Fahrzeugführern ergab sich der Verdacht auf vorherigen Drogenkonsum.

Im Bereich des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs wurden zwölf Verfahren eingeleitet, weil Lenkzeiten oder Pausen nicht eingehalten wurden.

Zahl der Alkoholunfälle im Allgäu gestiegen

Im Bereich der Polizei Schwaben Süd/West ist die Zahl der Alkoholunfälle im letzten Jahr um 13,2 Prozent auf 412 gestiegen (im Jahr 2020 waren es 364 Fälle). Bei den Unfällen haben drei Menschen ihr Leben verloren. Die Zahl der Unfälle unter Drogeneinfluss hat sich im Dienstbereich Schwaben Süd/West um 56,7 Prozent auf 47 erhöht (im Jahr 2020 waren es 30 Fälle).

Im letzten Jahr verhinderten die Polizistinnen und Polizisten im Dienstbereich 252 Fahrten unter Alkohol- oder Drogeneinfluss. 2821 Fahrten unter Alkohol- oder Drogeneinfluss wurden zur Anzeige gebracht. Im Rahmen der alltäglichen Streifenfahrten hat die Polizei die Fahrtüchtigkeit der Fahrerinnen und Fahrer stets im Fokus.

Die Polizei rät:

Wer fährt, trinkt nicht – wer trinkt, fährt nicht: Fahrerinnen und Fahrer müssen innerhalb kurzer Zeit zahlreiche Sinneseindrücke verarbeiten und schnell reagieren können. Deshalb sollte man nüchtern bleiben, wenn man noch fahren möchte.

Keine Drogen konsumieren: Bereits mehrmaliger Drogenkonsum kann Auswirkungen auf das zentrale Nervensystem haben und die Fahrfähigkeit negativ beeinflussen. Besonders stark wirkt sich Mischkonsum aus. Das ist die Kombination von mehreren Drogen oder die Kombination von Drogen mit Alkohol.

Regelmäßige Pausen machen, ausgeschlafen fahren: Müdigkeit verringert die Aufmerksamkeit und die Reaktionsbereitschaft im Verkehr. Nach 17 Stunden ohne Schlaf fährt man, als hätte man 0,5 Promille Alkohol im Blut.

Stets mit offenem Ohr fahren und den Durchblick behalten: Fehlende akustische oder visuelle Eindrücke können lebensgefährlich werden, wenn man ein Fahrzeug lenkt.

E-Bike und E-Roller erst ausprobieren, bevor man damit fährt.

Mit gegenseitiger Rücksichtnahme fahren und auf andere achten.

