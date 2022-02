Immer mehr Radler und Motorradfahrer sterben bei Unfällen - auch im Allgäu

Besonders im Winter sollten Radler schon bei Zwielicht das Licht einschalten und empfiehlt LED-Leuchten vorne und hinten – am besten auch mit Standlicht. Zudem sorgen Reflektoren am Fahrrad, Reflexstreifen an Reifen, Taschen und Bekleidung dafür, dass Radler besser wahrgenommen werden.