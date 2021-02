Verletzte und hohe Sachschäden nach Unfällen wegen Schnee und Eis im Ostallgäu

Schneeverwehungen, Eis und Kälte: Im Allgäu kam es zu zahlreichen Unfällen. Menschen wurden verletzt - darunter ein Kind. Der Schaden geht in die Zehntausende.

13.02.2021 | Stand: 12:09 Uhr

Bei mehreren Unfällen wegen Schneeverwehungen und Glätte sind im Allgäu mehrere Menschen verletzt worden.

Zwischen Roßhaupten und Rieden am Forggensee verlor eine 35-jährige Frau in einer Schneewehe die Kontrolle über ihr Fahrzeug und schleuderte gegen einen Baum. Das Auto fing Feuer - die 35-Jährige konnte sich und ihre sechsjährige Tochter aber rechtzeitig aus dem Wagen retten, berichtet die Polizei Die Frau erlitt schwere Verletzungen im Bereich der Wirbelsäule und der Hüfte - ihre Tochter musste mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 15.000 Euro.

Unfälle wegen Schneeverwehungen und Eis im Ostallgäu

In einer eisglatten Kurve auf der B16 nahe Rieden am Forggensee kam laut Polizei ein Autofahrer ins Rutschen. Der 32-Jährige war in Richtung Kaufbeuren unterwegs, prallte gegen die Leitplanke und wurde über den Straßengraben geschleudert. Nachdem sich das Auto überschlagen hatte, konnte sich der Fahrer selbst aus dem Fahrzeug befreien. Er bleib unverletzt - den Schaden schätzt die Polizei auf 8.000 Euro.

Auch zwischen Nesselwang und Wertach kam es am Freitag zu einem Verkehrsunfall wegen einer Schneewehe, berichtet die Polizei In einer Linkskurve rutschte ein Sportwagenfahrer nach rechts von der Fahrbahn, schlitterte 70 knapp 70 Meter über ein Feld und schanzte eine Böschung herunter. Das Auto blieb in einem Bach stehen und verkeilte sich im Unterholz. Der Audi wurde dabei schwer beschädigt: die Polizei schätzt den Schaden auf 20.000 Euro.

