Vermittlung von Scheinehen: Staatsanwaltschaft Kempten kommt illegaler Schleuserorganisation auf die Schliche

Über die Vermittlung von Scheinehen sollen die Tatverdächtigen vietnamesischen Staatsbürgern zu einem Aufenthaltsrecht in Deutschland verholfen haben.

10.11.2021 | Stand: 11:35 Uhr

Eine illegale Schleuserorganisation hat die deutsche Bundespolizei am Mittwoch gemeinsam mit der Polizei der Tschechischen Republik im Auftrag der Staatsanwaltschaft Kempten gesprengt. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Demnach sollen fünf Menschen Scheinehen vermittelt haben, die Vietnamesen zum Aufenthaltsrecht in Deutschland verhelfen.

Mehrere Wohnungen und Geschäftsräume durchsuchten die Polizisten zeitgleich in Lindau, Nonnenhorn, Waldsassen sowie sowie in Karlovy Vary (Karlsbad) und Sokolov (Falkenau), in der Tschechischen Republik. Dabei stellten die Polizisten laut Mitteilung umfangreiches Beweismaterial sicher.

Staatsanwaltschaft Kempten kommt illegaler Schleuserorganisation auf die Schliche

Die Ermittlungen richten sich gegen zwei deutsche, einen tschechischen und zwei vietnamesische Staatsangehörige. Diesen wird nach Angaben der Bundespolizei vorgeworfen, Scheinehen zwischen tschechischen und vietnamesischen Staatsangehörigen in Tschechien arrangiert und fingierte Wohnsitze im Bodenseeraum bereitgestellt zu haben. Dadurch sollen die Vietnamesen einen Aufenthaltsstatus für die Arbeitsaufnahme in Deutschland erhalten haben.

Die Ermittlungen wegen falscher oder unvollständiger Angabe zur Erlangung einer EU-Aufenthaltskarte dauern an.

