Veronika Heilmannseder aus Wiggensbach bringt kulturelle Vielfalt aufs Land

Veronika Heilmannseder organisiert Konzerte, schafft Treffpunkte und serviert auch mal Espresso zu Poetry Slam. Die 38-Jährige hat aber noch mehr Leidenschaften.

28.10.2022 | Stand: 17:47 Uhr

Veronika Heilmannseder presst Espresso in den Aufsatz der Siebträgermaschine. Heute hat sie ihre „Schwalbe“, so nennt sie die mobile Kaffeebar mit Kleinkunstbühne, vor ihrem Haus in Ermengerst (Oberallgäu) aufgebaut. Auf dem Grünten war sie damit schon, bei einer Hochzeit kam die Theke zum Einsatz, und bald schon will Heilmannseder die „Schwalbe“ mit einem Lastenrad durch das Allgäu kutschieren. Barista ist die 38-Jährige aber nicht. Sie veranstaltet Kultur, managt eine Kommunikationsagentur und forscht auf vielen Feldern. „Ich mache bei meinen Projekten viel selbst, weil ich wissen will, wovon ich spreche.“

