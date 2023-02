Diese Streiche hat "Verstehen Sie Spaß?" schon im Allgäu gespielt

Das Team von "Verstehen Sie Spaß?" hat schon öfter Streiche im Allgäu und dem Kleinwalsertal gedreht. Hier finden Sie die einzelnen Beiträge zum Anschauen.

11.02.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Am Samstag, 11. Februar, läuft eine neue Folge von "Verstehen Sie Spaß?" mit Moderatorin Barbara Schöneberger (ab 20.15 Uhr, Das Erste /ORF). In der Sendung werden Passanten und Promis reingelegt. Das Allgäu und das Kleinwalsertal war dabei schon öfter Schauplatz für die Streiche.

In der Sendung vom 2. April 2022 werden Skifahrerinnen und Skifahrern im Allgäu gleich mehrere Streiche gespielt. Am Fellhorn in Oberstdorf ist die Pistenpolizei unterwegs und sorgt für Ordnung. Dafür stellen sie erfundene Warnschilder auf und kontrollieren ob sich alle Wintersportlerinnen und Wintersportler an die angeblich vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit von 15 km/h halten. Wie das aussieht, sehen Sie im Video:

"Verstehen Sie Spaß?" legt Skifahrer im Allgäu herein

Auch an anderer Stelle sorgt das Team von "Verstehen Sie Spaß?" für Recht und Ordnung am Fellhorn. An der Oberen Bierenwang-Hütte beschlagnahmen sie Skier, Skistöcke und Snowboards, die falsch abgestellt wurden. Wer nach der Einkehr seine "abgeschleppte" Ausrüstung zurück haben möchte, muss rund 100 Meter den Berg hinauflaufen, um die Skier abzuholen und die vermeintliche Strafe zahlen. Denn wo kämen wir nur hin, wenn jeder seine Sachen kreuz und quer abstellt?

"Verstehen Sie Spaß?": Besteck an der Oberen Bierenwang-Hütte am Fellhorn angekettet

Die Betreiber der Oberen Bierenwang-Hütte hatten auch gleich noch eine weitere Idee, um die angeblich kriminellen Aktivitäten der Skifahrerinnen und Skifahrer zu verhindern. Damit kein Besteck mehr geklaut wird, befestigen sie Messer, Gabeln und Löffel an einer Kette. Die ist aber mal kürzer und mal länger. So wird das Essen bei der gemütlichen Hütten-Einkehr zur Herausforderung.

Bei einem anderen Streich in Oberstdorf hatte das Team von "Verstehen Sie Spaß?" prominente Unterstützung von der ehemaligen Skirennläuferin und Olympia-Medaillengewinnerin Martina Ertl. Skifahrerinnen und Skifahrer wurden angelockt von dem Angebot der Skitechnikschule Oberstdorf, mit Ertl am Fellhorn Ski fahren zu dürfen. Doch bevor es mit Martina Ertl auf die Piste geht, müssen die Sportler zähe Aufwärm- und Trockenübungen mit "Luggi" machen.

"Verstehen Sie Spaß?" im Kleinwalsertal

Für die "Verstehen Sie Spaß?"-Sendung vom 31. Oktober 2020 wurden einige Streiche im Kleinwalsertal gedreht. Lockvogel Olli Hiefinger, der schon seit Jahren in der Sendung vor der Kamera steht und Menschen hereinlegt, wurde in dieser Folge selbst zum Opfer. Am deutsch-österreichischen Grenzübergang Walserschanz muss er den Polizisten bei einer Kontrolle erklären, wieso er eine vermeintliche Leiche im Kofferraum hat.

Die Leiche wird bei einem anderen Streich in der Sendung nochmal wichtig: An einer angeblichen archäologischen Forscherstation am Widderstein im Kleinwalsertal graben die Wissenschaftler die Moorleiche aus. Das Skelett stammt vermeintlich von einem Neandertaler, der ein Vorfahr der vorbeikommenden Bergführer ist. Mit dabei: Lockvogel Axel Milberg (Tatort-Kommissar "Klaus Borowski").

Drahtzieher bei den Streichen in der Region war Tommy Schmidle aus Riezlern in Kleinwalsertal. Er hat die Sketche geschrieben und vor Ort in Oberstdorf produziert. Schmidle ging am Gertrud-von-le-Fort-Gymnasium in Oberstdorf zur Schule und hat deshalb viele Freunde in der Oberallgäuer Gemeinde. Das ist von Vorteil, denn gute Kontakte und verlässliche Partner seien bei solchen Aktionen wichtig, sagte er im April 2022 unserer Redaktion.

Streiche von "Verstehen Sie Spaß?" in Österreich

Bei unseren Nachbarn im Klostertal am Arlberg in Österreich wurden 2011 Wanderer von "Verstehen Sie Spaß?" reingelegt. Die Opfer parkten ihr Auto nichtsahnend an der Talstation einer Bergbahn und fuhren mit der Bahn nach oben. Was sie nicht wusstehn: Auch ihr Auto wird in Richtung Gipfel gebracht.

Am Sonnenkopf in Vorarlberg haben Skifahrerinnen und Skifahrer den "Verstehen Sie Spaß?"-Lockvogel im Jahr 2012 samt Toiletten-Häuschen die Piste hinunter geschubst. Ups...

