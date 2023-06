Versuchter Totschlag in Asylbewerberunterkunft: Angeklagter muss in psychiatrische Klinik

Ein Mann war vor dem Landgericht Kempten wegen zweifachen versuchten Totschlags angeklagt. Er gab an, seine Opfer hätten ihn "verhext".

01.06.2023 | Stand: 18:52 Uhr

Im Prozess um einen zweifachen versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung hat das Kemptener Landgericht den 31-Jährigen Angeklagten freigesprochen, ordnete aber an, dass er in einer Klinik behandelt werden muss. Der Mann stand vor Gericht, weil er in Lindenberg zwei Männer angegriffen hat – einen Bekannten in dessen Wohnung und einen Mitbewohner in der Asylbewerberunterkunft.

