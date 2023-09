Caritasverband Kempten-Oberallgäu muss 77.000 Euro zurückzahlen

Der Verein wollte gegen die Rückforderung des Freistaats klagen. Das Verwaltungsgericht kam allerdings zu dem Ergebnis, dass die Klage kaum Chancen habe.

Kempten Der Caritasverband Kempten-Oberallgäu muss dem Freistaat Fördergelder in Höhe von 77.000 Euro zurückzahlen. Der Verein hatte zuvor eine Klage vor dem Verwaltungsgericht Augsburg zurückgezogen. Die Richter sahen keine Erfolgsaussichten, teilt ein Sprecher des Gerichts auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Es gebe keine rechtlichen Bedenken gegen die Rückforderung des Freistaats.

Bei dem Rechtsstreit ging es um das Mütterzentrum in Kempten. Dort arbeiten neben hauptamtlichen Mitarbeitern größtenteils Ehrenamtliche. Die Einrichtung habe Fördergelder von insgesamt 77.000 Euro bekommen. Die organisatorische Ausrichtung – also die Mischung aus Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen – widerspreche aber den Förderrichtlinien, die das Ehrenamt in den Fokus stellt.

Dies bemängelte der Freistaat und forderte deshalb den Betrag zurück, sagt der Sprecher des Augsburger Verwaltungsgerichts.