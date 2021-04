VGH untersagt "Querdenker"-Demos am 17.4 in Kempten - So ist die aktuelle Lage

Die geplanten "Querdenker"-Demos am Samstag in Kempten bleiben verboten. Das hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof am Freitagabend bestätigt. Die News.

17.04.2021 | Stand: 09:22 Uhr

Sogenannte "Querdenker" hatten für Samstag, 17.4.21, einen Demonstrationszug durch Kempten und eine Kundgebung geplant.

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof ( VGH ) hat am Freitagabend beide Veranstaltungen verboten.

In sozialen Netzwerken riefen "Querdenker" dazu auf, trotzdem nach Kempten zu kommen und dort "Spaziergänge" oder "spontane Treffen" zu machen.

Die Allgäuer Zeitung berichtet heute laufend über die aktuelle Entwicklung zur verbotenen "Querdenker"-Demo in Kempten am 17.4.21.



9.15 Uhr: Bisher "alles ruhig" in Kempten

Kommen trotz des Verbots heute Demonstranten nach Kempten? Und wenn ja, wie viele? Noch am späten gestrigen Abend wurde in einschlägigen Gruppen dazu aufgerufen, trotz des gerichtlichen "Neins" am Samstag durch Kempten "zu spazieren". Noch allerdings ist die Lage ruhig. Vor dem Illerstadion, der Allgäuhalle, am St.-Mang-Platz, an der ZUM oder am Wochenmarkt gibt es am Samstagmorgen noch keinerlei Anzeichen.

8.35 Uhr: Polizei mit Großaufgebot in Kempten

Die Polizei wird heute mit einem Großaufgebot in Kempten präsent sein und die Einhaltung der Corona-Auflagen wie die in der City geltende Maskenpflicht überwachen. Dabei wird die Kemptener Polizei von der Bereitschaftspolizei unterstützt. Man werde die hohe Präsenz ungeachtet der Gerichentscheidungen zeigen, hatte das Polizeipräsidium am Freitag angekündigt.

Samstag, 17.4., 7.30 Uhr: "Querdenker"-Demo in Kempten und Stuttgart verboten

Guten Morgen aus der Redaktion der Allgäuer Zeitung. Wir berichten heute aktuell über die Lage in Kempten, nachdem zwei heute geplante Großdemonstrationen sogenannter "Querdenker" gerichtlich untersagt wurden.

Gleichzeitig mit Kempten hat der Stuttgarter Verwaltungsgerichtshof übrigens auch zwei in Stuttgart geplante Demos gegen die Corona-Maßnahmen verboten. Die Stadt Stuttgart hatte diese mit dem Argument verboten, die Demonstrationen bedrohten angesichts der steigenden Infektionszahlen Leib und Leben der Beteiligten und weiterer Menschen. Der VGH sah das ähnlich.

Im Kurznachrichtendienst Telegram hatten Allgäuer Querdenker nach dem Kemptener Verbot dazu aufgerufen, nach Stuttgart zu fahren, um dort zu protestieren - und umgekehrt. Unklar ist, wie sich die Lage nun im Laufe des Tages in beiden Städten entwickeln wird.

16.4.21, 23.20 Uhr: "Querdenker"-Demo und Umzug verboten

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof in München hat am späten Freitagabend beide geplanten Versammlungen der "Querdenken"-Bewegung am Samstag, 17. April 2021, in Kempten verboten. Wie das Gericht seinen Beschluss begründet und welche Folgen die Entscheidung hat.

16.4.21, 23 Uhr: Weiter keine Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs - "Querdenker" rufen zu "spontanen" Demos auf

Bis zum späten Freitagabend lag keine Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vor, ob "Querdenker"-Demo und Kundgebung in Kempten am 17.4.21 erlaubt werden oder nicht. In sozialen Netzwerken wie Telegram riefen sogenannte Querdenker weiter dazu auf, am Samstag durch Kempten zu "spazieren". Außerdem wurden Pläne geteilt, wo in Kempten Maskenpflicht besteht und wo nicht.

16.4.21, 16 Uhr: Polizei bittet Autofahrer, Kempten am Samstag zu meiden

Ungeachtet weiterer gerichtlicher Entscheidungen müssen die Kemptener am Samstag mit starken Polizeipräsenz im Stadtgebiet rechnen. Das teilte das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West am Freitag mit. "Wir appellieren an die Bürgerinnen und Bürger von nicht unbedingt notwendigen Fahrten in die Kemptener Innenstadt am morgigen Samstag nach Möglichkeit Abstand zu nehmen."

Update, 16.4.21, 15.20 Uhr: "Querdenker"-Demo: Stadt und Demo-Veranstalter reichen Beschwerde ein

Die Demo-Veranstalter haben mittlerweile Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof in München eingelegt, das hat Pressesprecher Dr. Jörg Singer mitgeteilt. Aus dem Bürgermeisterbüro der Stadt Kempten wurde bestätigt, dass auch die Stadt dort Beschwerde gegen den gestrigen Beschluss des Verwaltungsgerichts Augsburg eingelegt hat.

Update, 16.4.21, 13.25 Uhr: Beschwerden beim Oberverwaltungsgericht angekündigt

Sowohl die Stadt, als auch die Anmelder der Demo haben beim bayerischen Verwaltungsgerichtshof München Beschwerden angekündigt. Sobald diese eingegangen sind, werde mit der Prüfung begonnen, hieß es bei Gericht. Eine Entscheidung könnte dann möglicherweise noch am Freitag fallen.

Update, 16.4.21, 11.30 Uhr: „Schlimmste Zeit meines Lebens“: Das sagen Intensivpfleger, Ärzte und Tester über ihren Pandemie-Alltag

Am Samstag wollen rund „Querdenker“ durch Kempten ziehen. Was Menschen dazu sagen, die mit Corona und seinen Folgen täglich zu tun haben, hat die Redaktion Kempten hier gesammelt.

Update, 15.4.21, 21.30 Uhr: Stadt Kempten und Anmelder prüfen rechtliche Schritte

Die Stadt Kempten prüft, ob sie gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts, eine kleinere Kundgebung am Samstag zu erlauben, Rechtsmittel einlegen will. „Im Kontext der zunächst angemeldeten 8000 Demonstrationsteilnehmer ist das Urteil für mich nicht nachvollziehbar. Aufgrund unserer örtlichen Gegebenheit können wir eine Versammlung, deren Ausmaß wir in Wirklichkeit nicht einschätzen können, nicht verantworten“, so Oberbürgermeister Thomas Kiechle. Auch die „Querdenker“ wollen rechtlich gegen den Beschluss vorgehen. Und sie schreiben in einschlägigen Online-Foren: „Es bleibt dabei, dass sich ein Spaziergang am Samstag in Kempten anbietet.“

Update, 15.4.21, 19.30 Uhr: Gerichtsbeschluss zur "Querdenker"-Demo am 17.4. in Kempten liegt vor

Ein Demonstrationszug von sogenannten "Querdenkern" durch Kempten bleibt verboten, eine Versammlung an einem festen Ort ist möglich – allerdings mit nicht mehr als 200 Teilnehmern. Das hat das Verwaltungsgericht Augsburg am Donnerstag entschieden, nachdem die Stadt Kempten beide Veranstaltungen untersagt hatte und "Querdenker" per Eilanträgen dagegen vorgegangen waren.

Das Gericht war laut Pressesprecher Dr. Richard Wiedemannnun der Ansicht, dass bei einem Umzug mit derart vielen Menschen der geltende Mindestabstand nicht gewährleistet werden kann. Im Falle der Versammlung an einem festen Ort waren die Richter der Meinung, dass es rechtswidrig wäre, eine solche vollständig zu verbieten, sofern es „mildere Mittel“ gibt – schließlich sei die Versammlungsfreiheit vom Grundgesetz geschützt.

Das gelte zwar auch für einen Demonstrationszug, da beide Veranstaltungen aber in Zusammenhang stünden, könnten die Demonstranten bei der stationären Versammlung ihre Ansichten kommunizieren.

Eine größere Teilnehmerzahl als 200 komme hierfür aber nicht in Betracht, die Veranstalterin habe dafür kein tragfähiges Hygienekonzept vorgelegt, so das Gericht.

Gegen den Beschluss können beide Seiten Rechtsmittel einlegen.

Update, 15.4.21: "Querdenker"-Demo: Entscheidung des Verwaltungsgerichts am Donnerstagnachmittag erwartet

Nachdem die Stadt Kempten eine Großdemo der "Querdenker" am Samstag in Kempten verboten hatte, hat die Bewegung zwei Eilanträge beim Verwaltungsgericht in Augsburg gestellt. Der eine Antrag richtet sich gegen den untersagten Umzug durch die Stadt, der andere gegen die zudem geplante, aber ebenso verbotene Demonstration an einem festen Standort. Nun wurde bekannt: Eine Entscheidung des Gerichts soll am heutigen Nachmittag fallen. Die Stadt Kempten hatte die Demo abgelehnt, weil es keine passende Örtlichkeit für eine Veranstaltung dieser Größenordnung (etwa 8000 Teilnehmer) gebe.

Update 14.04.21: Corona-Demo im Allgäu: "Querdenker" reichen nach Verbot zwei Eilanträge beim Gericht ein

Die Querdenker-Bewegung will das von der Stadt Kempten verhängte Verbot einer Großdemo am Samstag nicht akzeptieren. Am Mittwoch gingen beim Verwaltungsgericht Augsburg zwei Eilanträge ein: Der eine Antrag richtet sich gegen den untersagten Umzug durch die Stadt, der andere gegen die zudem geplante, aber ebenso verbotene Demonstration an einem festen Standort. So geht es jetzt weiter.

Update 13.4.21: "Kempten gegen rechts" ruft zum Protest gegen die geplante "Querdenker"-Demo auf

„Schluss mit Aluhut und brauner Brut – ,Querdenken‘ aus Kempten fegen!“ Unter dem Motto ruft die Initiative „Kempten gegen Rechts“ zum Protest gegen die geplante Großdemo der sogenannten "Querdenker" in Kempten am Samstag, 17. April, auf. „Kempten gegen rechts“ will den „extrem gefährlichen Aussagen“ der Querdenker entgegentreten, heißt es. Bisher wurde die Veranstaltung laut Rechtsamt im Rathaus nicht mit Teilnehmerzahl und Veranstaltungsort angemeldet. Es gebe nur eine Vorankündigung; aber noch sei ja offen, ob die Querdenker tatsächlich vor Gericht gehen und wie das ausgeht.

Update, 12.4.21: Stadt Kempten hat "Querdenker"-Demo am 17.4.21 verboten

Die Stadt Kempten hat die Querdenker-Demo am 17.4.21 verboten. Es gebe in Kempten keine passende Örtlichkeit, um bei einer Veranstaltung dieser Größenordnung, mit bis zu 8000 Teilnehmern, den Infektionsschutz gewährleisten zu können, hieß es.

In den einschlägigen Kanälen der sogenannten "Querdenker", etwa im anonymen Kurznachrichtendienst Telegram, wird nun für ein Klageverfahren Geld gesammelt. Dort hieß es am Montag auch, man wolle die Stadt gegebenenfalls auch ohne genehmigte Kundgebung "fluten". "Spaziergänge" seien schließlich weiter erlaubt, hieß es in Postings.

Update, 11. April 2021: Offenbar Busreisen zur Demo in Kempten in Planung

In sozialen Netzwerken ist bereits von geplanten Busreisen nach Kempten die Rede. Anfang April hatten im Allgäu privat organisierte Busfahrten zu einer Demonstration in Stuttgart die Behörden auf den Plan gerufen. „Derzeit dürfen ausschließlich Linienbusse verkehren. Wenn sich mehrere Personen aus unterschiedlichen Haushalten in einem privat gemieteten Bus befinden, wäre dies ein klarer Verstoß gegen die Kontaktbeschränkungen“, warnte damals Regierungsdirektor Ralf Kinkel vom Landratsamt Ostallgäu. Könne ein vorsätzlicher Verstoß nachgewiesen werden, drohe ein Bußgeld von bis 25.000 Euro pro Person.

Querdenker-Demo am Samstag, 17. April 2021, in Kempten: Was ist bekannt?

Am Samstag, 17.4.2021, planen sogenannte "Querdenker" in Kempten eine Demonstration unter dem Motto "1 Jahr Freiheitsbewegung". Beginn der Veranstaltung soll um 13.30 Uhr sein, ein Aufzug bereits um 12 Uhr starten.

Was sind "Querdenker"?

Die "Querdenker"-Bewegung , die gegen staatliche Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie mobil macht, hatte ihre Keimzelle in Stuttgart .

, die gegen staatliche Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie mobil macht, hatte ihre Keimzelle in . Mittlerweile hat sich daraus eine bundesweit aktive Protestbewegung entwickelt.

entwickelt. Schon seit Monaten haben Verfassungsschützer ein scharfes Auge auf die Gruppe, weil sich immer wieder Rechtsextremisten und sogenannte Reichsbürger unter die Demonstranten mischten. Spätestens seit dem Aufruf zum "Sturm auf den Reichstag" und die Besetzung der Treppe vor dem Parlament ist die Politik höchst alarmiert.

und sogenannte Reichsbürger unter die Demonstranten mischten. Spätestens seit dem Aufruf zum "Sturm auf den Reichstag" und die Besetzung der Treppe vor dem Parlament ist die Politik höchst alarmiert. Anhänger von "Querdenken" und Ableger der Bewegung demonstrierten in den vergangenen Monaten in vielen Städten gegen Beschränkungen in der Corona-Krise . An den Demonstrationen nahmen oft auch an Fahnen und Symbolen erkennbare Neonazis und sogenannte Reichsbürger teil.

. An den nahmen oft auch an Fahnen und Symbolen erkennbare und sogenannte Reichsbürger teil. Wichtigster Akteur der "Querdenker" ist der Unternehmer Michael Ballweg , der nach Recherchen verschiedener Medien die Bewegung zu einem gut laufenden Geschäftsmodell entwickelt hat.

Findet die Querdenker-Demo am 17.4.21 in Kempten statt?

Aktueller Stand ist, dass die Demo in Kempten bei der Stadt angemeldet ist. Am Montag, 12. April, wurde dann bekannt, dass die Stadt die Kundgebung untersagt hat.

Querdenker-Demo in Kempten: Wer sind die Sprecher?

Bei Telegram wird für die Veranstaltung am 17.4.21 mit folgenden Sprechern geworben:

Michael Ballweg

Ralf Ludwig

Berns Bayerlein

Hans-Christian Prestien

schrzvyce

Nana Lifestyler

Warum sorgte eine Querdenker-Demo in Kempten schon einmal bundesweit für Schlagzeilen?

Im November 2020 demonstrierten in Kempten rund 800 Menschen im Rahmen einer Querdenker-Demo gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Als Redner trat damals der Homöopath Rolf Kron auf. Der sagte unter dem Applaus der Zuschauer, es sei ihm egal, ob die Besucher nach der Veranstaltung ihre Ehepartner verprügelten oder Kinderpornos konsumierten. Wichtig sei, dass diese die "Querdenker"-Bewegung unterstützten.

Der verbale Ausfall wurde in Medien als Zeichen für die zunehmende Radikalisierung der "Querdenker"-Bewegung gewertet, unter anderem in der reichweitenstarke ZDF "Heute Show" am 9. April.

Warum sind die "Querdenker"-Demos umstritten?

Das Recht, sich zu versammeln und zu demonstrieren, ist in Deutschland ein Grundrecht. Bei "Querdenker"-Demos kam es in den vergangenen Monaten allerdings immer wieder zu Verstößen gegen Recht und geltende Regelungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie, die täglich hunderte Todesopfer fordert. So verstießen Teilnehmer der Kundgebungen regelmäßig gegen die Maskenpflicht und gegen die Abstandsregeln, die die weitere Verbreitung des Corona-Virus eindämmen sollen. In mehreren Fällen wurden auch Journalisten bei Demos attackert und tätlich angegriffen.

Ist die "Querdenker"-Bewegung gefährlich?

Richtig ist, dass es bei Demonstrationen der sogenannten "Querdenker" zuletzt mehrfach zu gewalttätigen Übergriffen kam, unter anderem auf Journalisten. Ein Teil der Querdenker-Szene wird nun vom Bayerischen Verfassungsschutz beobachtet. Das bestätigte kürzlich Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. Im Blick seien Einzelpersonen und Zusammenschlüsse, die laut Herrmann zu gewaltsamen Aktionen gegen staatliche Einrichtungen aufrufen oder sich daran beteiligen. Dazu zählen auch Aktionen gegen Politiker auf kommunaler Ebene, also auf Bürgermeister oder Gemeinderäte.