Diese ungewöhnlichen Kurse bieten die Volkshochschulen im Allgäu an

Volkshochschulen bieten Möglichkeiten, um sich weiterzubilden. An so mancher VHS im Allgäu gibt es auch Kurse für Menschen mit sehr speziellen Interessen.

17.01.2022 | Stand: 16:44 Uhr

Volkshochschulen (VHS) haben in Deutschland eine 120 Jahre alte Tradition. An VHS können Menschen Sprachen lernen, Sportkurse besuchen, sich künstlerisch austoben oder beruflich weiterbilden. Auch Angebote für Kinder und Jugendliche gibt es. Im Allgäu befinden sich an folgenden Orten VHS-Standorte:

Kempten (mit Außenstellen im nördlichen Oberallgäu

Sonthofen

Kaufbeuren

Buchloe

Marktoberdorf Ostallgäu

Füssen

Memmingen Unterallgäu

Lindau

Neben den üblichen Sprachkursen und Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es in den Programmen der VHS auch ungewöhnliche Kurse, die Menschen mit ganz spezifischen Interessen ansprechen. So bietet die VHS Kempten beispielsweise einen Kurs für Briefmarkensammler und solche, die es werden wollen, an. In dem zweistündigen Abendkurs lernen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen den ein oder anderen besonderen Schatz in ihrer Sammlung kennen.

(Lesen Sie auch: "Meine Schätze liegen daheim" - Welche besonderen Fundstücke Kemptener Briefmarkensammler begeistern)

Trendsport, Barista-Kurse und Makramee-Knüpfen an den Volkshochschulen im Allgäu

An der VHS Buchloe und der VHS Ostallgäu Mitte in Marktoberdorf können sich Interessierte für Kurse in der Trendsportart Hula Hoop anmelden. Die Kursleiterin zeigt, wie sich der Hula-Hoop-Reifen einsetzen lässt, um die eigene Körpermitte zu stärken.

(Lesen Sie auch: Die Volkshochschule Ostallgäu Mitte startet wieder mit dem Kursbetrieb)

Lesen Sie auch

Für Führerschein, Jobsuche oder Alltag: „MiA“ macht Frauen in Memmingen Mut Stadtteil im Portrait

Ebenfalls im Trend: Alles rund um Kaffee. Woran erkennt man guten Kaffee und wie gelingt der perfekte Milchschaum? Einen Einsteigerkurs für Hobby-Baristas bietet die VHS Kempten in Waltenhofen an. Auch an der VHS Oberallgäu in Sonthofen gibt es einen Kurs zur richtigen Kaffee-Zubereitung.

Das Makramee-Knüpfen hat in den letzten Jahren an Beliebtheit gewonnen. In den sozialen Netzwerken stolpert man immer wieder über Dekorationen, die mit dieser speziellen Handarbeitstechnik hergestellt wurden. In einem Kurs an der VHS Oberallgäu in Sonthofen lernen Teilnehmer und Teilnehmerinnen, wie das geht.

In einem Kurs an der VHS Oberallgäu in Sonthofen lernen Teilnehmer und Teilnehmerinnen das Makramee-Knüpfen. Bild: Thomas Banneyer, dpa (Symbolbild)

Schwäbisch lernen in Memmingen und die Ursprünge der Allgäuer Mundart

An den Volkshochschulen gibt es viele Sprachkurse. Diese reichen von Englisch oder Spanisch bis hin zu Chinesisch oder gar Jiddisch. Wer jedoch sein Schwäbisch aufpolieren möchte, ist an der VHS Memmingen an der richtigen Stelle. Einen Schwäbisch-Kurs, für den man sich aktuell anmelden kann, gibt es zwar derzeit nicht, doch zumindest ist Schwäbisch im Programm auf der Website der VHS Memmingen aufgeführt.

Wem der Allgäuer Dialekt mehr am Herzen liegt, der findet an der VHS Oberallgäu in Sonthofen einen Kurs über die Enstehung der Allgäuer Mundart und den Wandel des heimischen Dialekts.

(Lesen Sie auch: Wie gut kennen Sie den Allgäuer Dialekt?)

Jodel-Kurse in Kaufbeuren und Füssen

Zum Programm der VHS gehören typischerweise auch musikalische Kurse. Wem Gitarre oder Klavier spielen zu langweilig ist, kann sich in Kempten an der Mundharmonika versuchen. Wer lieber seine Stimme einsetzt, kann an der VHS Kaufbeuren lernen zu jodeln. Auch an der VHS Füssen gibt es einen Jodel-Kurs. Interessierte treffen sich zum gemeinsamen Singen und Jodeln am Lech.

An der VHS Kempten können Interessierte das Mundharmonika-Spielen lernen. Bild: Franziska Langhammer, dpa (Symbolbild)

(Lesen Sie auch: Nun doch: Doppelt so viel Geld für Volkshochschulen im Ostallgäu)