Video-Serie mit Koch Christian Henze: Heute gibt's Butter Chicken - aber anders

Nicht nur zur Abwechslung für die Mittagspause: Koch Christian Henze stellt in unserer Videoserie schnelle, gesunde Rezepte vor – in Folge 4 wird's indisch.

30.10.2021 | Stand: 11:04 Uhr

Wenn Christian Henze einmal damit anfängt, über Kochen und Essen zu sprechen, ist er kaum noch zu bremsen. Der Allgäuer Koch brennt für seinen Beruf – und er hat eine Mission: Henze will vermitteln, wie sich Genuss und gesunde Ernährung vereinen lassen. Wie das in der Praxis funktionieren kann, das zeigt er in einer neuen Video-Serie, die in Zusammenarbeit mit unserer Redaktion entstanden ist und hier auf unserer Internetseite ausgestrahlt wird. In diesem Artikel finden Sie exklusiv für Abonnentinnen und Abonnenten das vierte Video.