Luftaufnahmen zeigen: So wenig Schnee liegt auf Allgäuer Skipisten

Luftaufnahmen vom Wochenende im Allgäu zeigen, wie wenig Schnee auf den Skipisten liegt: Dünne weiße Streifen schlängeln sich durch die grüne Berglandschaft.

09.01.2023 | Stand: 16:15 Uhr

Das Drei-Königs-Wochenende lockte nochmals massenhaft Urlauber und Ausflügler in die Allgäuer Berge - und selbst bei frühlingshaften Temperaturen auf die Skipisten. Inmitten grüner Landschaften winden sich die beschneiten Pisten wie weiße Adern die Bege hinunter. Für den Allgäuer Tourismus gehören sie immer noch zu den Lebensadern, bei Naturschützern dürfte diese Art des Wintersports eher zu Kopfschütteln führen. Am Ofterschwanger Horn und am Fellhorn konnten die Skifahrer noch ihren Sport ausleben, an der Hörnerbahn dagegen löste sich die weiße Ader ins Tal bereits auf.

Luftaufnahmen zeigen, wie die Skipisten im Allgäu aktuell von oben aussehen:

Winter 2022/23 im Allgäu gleicht einem "Wechselbad der Gefühle"

Der Winter 2022/23 in Bayern gleiche einem "Wechselbad der Gefühle", sagte Guido Wolz vom Deutschen Wetterdienst (DWD) der Deutschen Presse-Agentur. Bis in die kommende Woche hinein werde es im Allgäu zwar immer wieder in den mittleren Lagen schneien, doch stets im Wechsel mit Tauwetter.

Wer im Neuschnee Skifahren oder Snowboarden möchte, muss in höhere Lagen. Ab einer Höhe von 2000 Metern sei Neuschnee garantiert, so der Meteorologe. Bis Dienstagvormittag könnte es im Allgäu schon oberhalb von 1000 Metern bis zu 20 Zentimeter schneien. (mit dpa)

