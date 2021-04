Video sorgt für Aufregung im Netz: Polizisten halten Frau fest - Polizei: Vorfall wird aufgearbeitet

Im Internet sorgt derzeit ein Video für Aufregung, das am Samstag am Rande der Demonstration von sogenannten "Querdenkern" entstanden ist.

Darauf zu sehen ist, wie mehrere Polizisten eine ältere Frau mit Nachdruck an einer Wand in der Salzstraße festhalten. Die Frau ruft um Hilfe.

Die Polizisten warfen der Frau offenbar vor, dass diese sie beleidigt habe. Die Betroffene dementierte das. Sie habe nicht die Beamten beschimpft, sondern in Bezug auf die gesamte Situation in der Stadt gesagt „Das ist doch bekloppt.“ Die Polizisten wollten ihre Personalien aufnehmen, die Frau gab allerdings an, keine Dokumente dabei zu haben. Sie wurde letztlich abgeführt. Über ihre Identität ist bislang nichts bekannt.

Video von Festnahme in Kempten: Polizei will Vorfall aufarbeiten

Der Vorfall wird aufgearbeitet, sagt Polizeisprecher Dominic Geißler. Generell sei es bei möglichen Straftaten die Aufgabe der Beamten, Personalien festzustellen. Ist das vor Ort nicht möglich, könnten die Personen mitgenommen werden.

Trotz eines Verbots durch die Stadt Kempten und mehrerer Gerichte hatten am Samstag laut Polizei rund 1.000 Menschen in verschiedenen Bereichen der Innenstadt gegen die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie demonstriert. Viele der sogenannten "Querdenker" verstießen dabei gegen Maskenpflicht und Abstandsregeln - allein 300 Menschen wurden am Samstag wegen Verstößen gegen die Maskenpflicht angezeigt, wie die Polizei mitteilte.

