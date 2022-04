Viehscheid 2022 Tannheimer Tal: Termine, Infos, Fotos, Corona, Anreise - Infos zum Almabtrieb

Viehscheid 2022 im Tannheimer Tal: In Tannheim, Nesselwängle, Schattwald und Grän findet traditionell ein Almabtrieb statt. Das ist bisher bekannt.

08.04.2022 | Stand: 17:19 Uhr

Viehscheid 2022 im Tannheimer Tal: Wann ist Almabtrieb? Wo findet der Viescheid im Tannheimer Tal statt? Gibt es Corona-Beschränkungen? Diese und weitere Fragen stellen sich voller Vorfreude schon jetzt viele Besucher, die gerne den Viehscheid im Tannheimer Tal (Tirol in Österreich) 2022 verfolgen wollen. Die gute Nachricht: Im Tannheimer Tal gibt es traditionell gleich mehrmals Viehscheid.

Allerdings: Ob die normalerweise für Termine im September angesetzten Almabtriebe im Jahr 2022 auch tatsächlich statt finden werden, ist bislang (8. April 2022) noch nicht bekannt. In den beiden Vorjahren machte jeweils die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung. Die Tiere kamen zwar von den Alpen ins Tal, um von ihren Bauern und Bäuerinnen in Empfang genommen zu werden. Doch die Feste wurden sowohl in Bayern als auch in Tirol abgesagt, um die Kontakte zu beschränken. In diesem Jahr gibt es jedoch die Hoffnung, dass die Viehscheide 2022 im Allgäu und im Tannheimer Tal wieder stattfinden.

Findet der Viehscheid 2022 im Tannheimer Tal statt? Wo ist der Viehscheid im Tannheimer Tal 2022? Die Übersicht:

Bislang steht erst ein Termin fest: Am 21. September soll laut Tourismusverband der Viehscheid in Tannheim, dem größten Ort des Tales, stattfinden. Traditionell weitere Viehscheid-Orte sind

Schattwald : Termin noch offen, vermutlich aber im September.

Grän am Haldensee: Termin noch offen, vermutlich aber im September





Termin noch offen, vermutlich aber im September Nesselwängle: Termin noch offen, vermutlich aber im September





Termin noch offen, vermutlich aber im September Jungholz (die Enklave in Bayern gehört ebenfalls zum Planungsverband Tannheimer Tal ): Termin noch offen, vermutlich aber im September

Allein beim Viehscheid in Tannheim kommen 700 Kühe und Jungtiere von den sechs Tannheimer Alpen in den Tiroler Ort zurück. Traditionell werden sie zünftiger Musik begleitet und von vielen Zuschauern gefeiert. Beim Abstieg überwinden die Tiere bis zu 1.000 Höhenmeter.

Viehscheid Tannheimer Tal: Parken. Anreise, Anfahrt,

Der Festzelt beim Almabtrieb in Tannheim liegt traditionell am Bergbahnweg gegenüber des Tourismusvereins Tannheimer Tal. Die Tiere laufen über die Vilsalpseestraße ein. Parkplätze im Ort sind sehr rar. Besucher werden die Parkplätze am Ortstrand empfohlen. Von dort sind es etwa 8 Minuten bis nach Tannheim.

Vorne weg läuft auch beim Viehscheid im Tannheimer Tal ein Kranzrind. Wissen Sie was es damit auf sich hat? Und was Schumpen sind?

Alle Terminangaben sind ohne Gewähr. Sobald sich Neuigkeiten rund um den Viehscheid 2022 im Tannheimer Tal ergeben, melden wir es an dieser Stelle.