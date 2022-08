Der einzige Viehscheid in einer Stadt Der Viehscheid in Immenstadt ist 2022 am 17. September geplant - Das müssen Sie wissen Der Viehscheid in Immenstadt (Oberallgäu) ist einer der größten im Allgäu und der einzige in einer deutschen Stadt. 2022 ist er am 17. September geplant.

27.05.2022 | 13:41 Uhr