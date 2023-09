Die Viehscheidsaison geht ins finale Wochenende: Das kommt noch

Das letzte Viehscheidwochenende im Allgäu steht bevor. Die schönsten Bilder 2023 und was sie am letzten Wochenende noch erwartet hier auf einen Blick.

26.09.2023 | Stand: 12:01 Uhr

Die fünfte Jahreszeit geht langsam zu Ende. Trotzdem sind auch am letzten Viehscheid-Wochenende der Saison 2023 noch ein paar wenige Alpabtriebe, die sehenswert sind.

Das sind die verbleibenden Viehscheidtermine im Allgäu 2023:

Viehscheid-Highlights vom letzten Wochenende

Am vergangenen Wochenende fand unter anderem der Viehscheid in Haslach bei Oy-Mittelberg und die Älplerletze am Hahnenkamm statt. Während in Haslach die Kühe mitten durchs Festzelt liefen, ging es bei der Älplerletze bei Reutte deutlich ruhiger zu.

Viehscheide im Allgäu: Das sind die Kranzrinder

Auch wenn nicht jede Alpe der vergangenen Wochen mit einem Kranzrind zurückgekommen ist, gab es glücklicherweise trotzdem viele zu bestaunen. Der Tradition zufolge schmückt eine Alpe nur dann ein Kranzrind, wenn der Alpsommer unfallfrei, also ohne Todesfall in der Herde, verlaufen ist. In Bad Hindelang beispielsweise besonders selten - bei keiner der fünf Alpen ging ein Kranzrind mit ins Tal, obwohl schon ein Kranz gebunden war. Was war passiert?

Das ist die Tracht der Älperinnen und Älper

Viele Hirten tragen beim Alpabtrieb eine spezielle Tracht. Bei den Lederhosen wird laut Trachtenverein D`Älpler aus Immenstadt, eine kurze Hirsch- oder Gamslederhose mit weißem Hemd getragen. Bei den Frauen ist eine weiße, kurzärmelige Baumwoll- oder Leinenbluse mit einem schwarzem Samtmieder und silbernem Miederhaken, Tradition. Auch in diesem Jahr gab es diese Festtracht bei vielen Viehscheiden in der Region zu sehen.

