Viehscheid heute und früher - So hat sich der Alpabtrieb über die Jahre verändert

Wie liefen Viehscheide im Allgäu vor 70 oder noch mehr Jahren ab? Wir haben nachgefragt - und tolle historische Bilder vom Alpatrieb früher gefunden.

21.09.2023 | Stand: 12:55 Uhr

Die Viehscheide sind eine Jahrhunderte alte Tradition im Allgäu. Heute sind es Feste, die viele Touristen und Schaulustige aus ganz Deutschland in die kleinen Dörfer in den Allgäuer Alpen locken. Nicht selten werden Viehscheid-Wochenende von einer großen Party drumherum begleitet. Mit Festzelt, Umzug und allem, was dazu gehört. Dabei war das nicht immer so.

