Alle Fotos und Videos: So schön war das erste Viehscheid-Wochenende im Allgäu

Viehscheid-Auftakt im Allgäu: In Bad Hindelang, Pfronten und Oberstaufen kommen tausende Tiere ins Tal. Wir zeigen die schönsten Fotos und Videos.

12.09.2022 | Stand: 06:44 Uhr

Oberstaufen, Pfronten, Bad Hindelang, Seeg und Jungholz: Die ersten Viehscheide im Jahr 2022 sind schon rum, noch viele stehen bevor (hier eine Übersicht über alle Viehscheid-Termine).

Am Freitag in Oberstaufen blieb es noch überwiegend trocken, die Veranstaltungen am Samstag in Bad Hindelang und Pfronten verliefen im Regen. Das tat der guten Stimmung aber keinen Abbruch, denn tausende Menschen waren dabei, als die Kühe zurück ins Tal kamen.

Im Allgäu hat der Viehscheid - der anderenorts Almabtrieb heißt - eine besondere Tradition. Der Name stammt daher, dass das Vieh nach dem Alpsommer von den Alpen geschieden wird. Das heißt: Es wird wieder an seine jeweiligen Bauern übergeben.

++ Wir sind bei den Viehscheiden der Region mit der Kamera dabei und zeigen hier gesammelt die Fotos und Videos der Veranstaltungen ++

Bilderstrecke

Bad Hindelang: Für rund 1000 Stück Vieh der Galt-Alpen ist der Sommer vorbei

Großer Bahnhof fürs das Vieh auch in Hindelang. Rund 1000 Tiere wurden beim Viehscheid am Samstag ins Tal getrieben - auch hier war das Wetter mau. Die Fotos.

Bilderstrecke

Bilder von der Viehscheid in Pfronten

Zugegeben, es war nicht das beste Wetter: Bei feuchter Witterung ging es für das Vieh am Samstag aus dem Achtal und Vilstal zurück nach Pfronten. Die Fotos...

Bilderstrecke

So lief die Viehscheid in Seeg

Verregnete Viehscheid am Samstag auch in Seeg: Für das Jungvieh ist der Alpsommer vorbei.
Die Jungmusikanten der Seeger Harmoniemusik sorgten im Zelt für Stimmung.
Dirigent Richard Wörz war bei der Seeger Viehscheid zum ersten Mal im Einsatz.
Berti Hipp, Wirt der Alpe Beichelstein, bringt ein Kranzrind auf den Scheidplatz.
Verläuft der Alpsommer unfallfrei, werden bunte Blumenkränze an den schönsten Tieren angebracht.
Zum Almabtrieb wird das Jungvieh der Alpe Beichelstein mit besonders schönen Schellen und Glocken ausgestattet.
Über 80 Schumpen wurden von Treibern auf den Scheidplatz geleitet. Den kleinen Viehscheid-Teilnehmer freut's.
Die selbstgebackenen Kuchen schmeckten den Besuchern auch bei strömendem Regen.
Frauen des Schützenvereins St. Ulrich halfen bei dem Binden der Kronen und Bauchbinden mit.
Die Seeger Schützen hatte sich in diesem Jahr für ein etwas anderes Konzept der Bewirtung entschieden. Schriftführer Raimund Keller (links) und Vorstand Jochen Loscha freuten sich über die zahlreichen Besucher.
Ein Gruß von der Alpe Beichelstein.
Strömender Regen beim Viehscheid in Seeg
Heuer wurden bei dem Fest das erste Mal mehrere kleine Zelte aufgestellt.
Vom Scheidplatz wurde das Jungvieh in die Viehwagen verladen

Bilderstrecke

Viehscheid in Oberstaufen: Die schönsten Fotos

Im alpwirtschaftlichen Allgäu bedeutet Viehscheid aktiv gelebtes Brauchtum. In Oberstaufen wird dem Alpabtrieb feierlich Bedeutung zugemessen. Star des Tages: Das Vieh, das nach rund 100 Tagen auf den Alpwiesen in seine Stallungen zurückkehrt.

Bilderstrecke

Viehscheid in Oberstaufen - Markus Söder liebt das Allgäu

Ministerpräsident Markus Söder besucht den 48. Viehscheid in Oberstaufen und zeigte einmal mehr, wie gut ihm das Allgäu gefällt.
Oberstaufen - 48. Staufner Viehscheid - Alpabtrieb - Ende des Bergsommers - Der Viehscheid hat seinen eigenen Klang, einen Schellenklang. Der ist schon von weitem zu hören in Oberstaufen, beim ersten Allgäuer Viehscheid in diesem Jahr. Viele „Schumpen", junge Tiere, werden von den Alphirten, d...

Bilderstrecke

Viehscheid Jungholz 2022: Fotos vom Alpabtrieb

Bei strömendem Regen kamen am Samstag etwa 100 Tiere von der Alpe Älpele und der Alpe Stubental zurück ins Tal. Von vielen Einheimischen und Urlaubern wurden die Tiere und ihre Hirtinnen und Hirten dort begrüßt.

Bilderstrecke

Fotos vom Alpsommer- und Heimatfest in Maierhöfen