Glätte und Schnee sorgen für viele Unfälle im Allgäu - 20-Jähriger ist bei Füssen mit zwölf Jahre alten Winterreifen unterwegs

Zu zahlreichen Verkehrsunfällen wegen Glätte und Schneetreiben ist es am Donnerstag im gesamten Allgäu gekommen. Die Schäden sind enorm.

03.12.2021 | Stand: 14:46 Uhr

Verkehrsunfälle auf schneebedeckten Straßen im Oberallgäu

Am späten Donnerstagnachmittag fuhr ein 48-Jähriger auf der B19 in Richtung Kempten. Kurz nach der Ausfahrt Stein musste der Mann aufgrund winterlicher Straßenverhältnisse bremsen. Hierbei verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, wobei er mit seiner linken Fahrzeugseite auf die dort beginnende Leitplanke auffuhr und nach etwa 20 Metern auf der Leitplanke stecken blieb, berichtet die Polizei. Am Fahrzeug entstanden leichte Beschädigungen an der Frontstoßstange, sowie Schleifspuren am Fahrzeugboden. Der Sachschaden wird auf circa 1000 Euro geschätzt. An der Leitplanke entstand ein geschätzter Sachschaden von 300 Euro.

Am Donnerstagabend war eine 57-Jährige mit ihrem Auto auf der Staatstraße 2007 von Kranzegg in Richtung Rettenberg unterwegs. Kurz nach der Einmündung Luswiese kam die Frau aufgrund der schneebedeckten Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit der Frontstoßstange gegen die Leitplanke. Am Auto wurde die Fahrzeugfront laut Polizei beschädigt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 2000 Euro. Die Leitplanke wurde eingedellt, wobei ein geschätzter Sachschaden von knapp. 1000 Euro entstand. (Lesen Sie auch: Rentner rutscht auf schneebedecktem Gehweg in Sonthofen aus - Polizei ermittelt)

Verkehrsunfälle auf glatten und schneebedeckten Straßen im Ostallgäu

Am Donnerstagabend gegen 19 Uhr fuhr ein 20-Jähriger mit seinem Kleinwagen von Rieden am Forggensee kommend in Richtung Füssen. Im Bereich der Gefällstrecke auf Höhe des Klärwerkes verlor er auf schneeglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug, rutschte in den Straßengraben und prallte dort gegen einen Baumstumpf. Das Fahrzeug blieb schließlich auf dem Dach liegen. Der 20-Jährige konnte sich selbstständig befreien und wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass der Unfallverursacher für die herrschenden Straßenverhältnisse deutlich zu schnell unterwegs war. Zudem waren an dem Auto zwölf Jahre alte Winterreifen montiert, welche ihren Zweck altersbedingt nicht mehr erfüllen konnten. Der Unfallverursacher muss nun mit einem Bußgeld rechnen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa. 5000 Euro.

Gegen 17 Uhr am Donnerstag war eine 20-Jährige Fahrerin mit ihrem Auto auf der Staatsstraße von Pfronten nach Nesselwang unterwegs. Zur Unfallzeit herrschte dichtes Schneetreiben und die Fahrbahn war schneebedeckt. In der sogenannten Trendsportkurve geriet die Frau auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit in der ersten Rechtskurve ins Schleudern und rutschte auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte die 20-Jährige mit einem entgegenkommenden Auto, berichtet die Polizei. Beim Zusammenstoß wurde niemand verletzt. An beiden Autos entstand ein Sachschaden von knapp 10.000 Euro.

Mehrere Verkehrsunfälle aufgrund winterlicher Verhältnisse im Westallgäu

Bei Stiefenhofen kam am Donnerstag an der sogenannten Harbatshofener Steige ein Lkw mit Anhänger von der Fahrbahn ab. Im Rahmen der Bergung blieb die Verbindungsstraße von Harbatshofen nach Holzleute mehrere Stunden gesperrt.

Im Bereich Scheidegg kamen am Donnerstag zwei Fahrzeuge aufgrund der Schneeglätte von der Fahrbahn ab und kollidierten dabei unter anderem mit Verkehrszeichen und Leitpfosten. Laut Polizei entstand ein Gesamtschaden von geschätzten 2350 Euro.

Auch in Weiler verursachten die winterlichen Verhältnisse am Donnerstag einen Unfall. Ein 46-jähriger Fahrer verlor die Kontrolle über sein Auto und kollidierte mit einem Leitpfosten. Es entstand ein Sachschaden von 2100 Euro.

Zu Verletzten kam es glücklicherweise bei keinem der Unfälle im Westallgäu.

Glatteisunfälle im Unterallgäu

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag fuhr ein 20-Jähriger auf der Dorfstraße in Bedernau, als sein Fahrzeug aufgrund von Glätte von der Fahrbahn abkam und gegen einen Gartenzaun prallte. Dadurch entstand am Fahrzeug ein Schaden in Höhe von circa 2000 Euro, berichtet die Polizei. Die Schadenshöhe am Gartenzaun wurde durch den Eigentümer auf etwa 500 Euro geschätzt. Der Autofahrer hatte Glück und blieb unverletzt. Ihn erwartet nun jedoch eine Bußgeldanzeige wegen nicht angepasster Geschwindigkeit.

Am Donnerstagnachmittag verlor ein 28-Jähriger bei Pfaffenhausen aufgrund der Schneeglätte die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte im weiteren Verlauf in den Straßengraben. Dabei überschlug sich sein Fahrzeug und blieb auf der Seite liegen. Der Mann konnte das Fahrzeug aber unverletzt verlassen. Am Auto entstand ein Sachschaden von circa 2500 Euro und musste abgeschleppt werden.

Am Donnerstagnachmittag rutschte ein 24-Jähriger im Kreuzungsbereich in Warmisried in ein vorfahrtsberechtigtes Auto. Trotz niedriger Geschwindigkeit geriet das Fahrzeug des 24-Jährigen beim Bremsen aufgrund der schneebedeckten Fahrbahn ins Rutschen und erwischte das Auto eines 66-Jährigen noch an dessen Heck. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt 7000 Euro.

Am Donnerstagnachmittag fuhr eine 21-Jährige mit dem Auto auf der Salzstraße in Warmisriedin westlicher Richtung. Dabei kam sie auf schneeglatter Fahrbahn ins Rutschen, nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Stromkasten. Bei dem Unfall entstand laut Polizei ein Gesamtschaden von etwa 3000 Euro.

Bereits Anfang der Woche kam es zu zahlreichen Unfällen im Allgäu wegen winterlicher Verhältnisse auf den Straßen.

