Seit dem Wochenende haben die Behörden im Allgäu acht weitere Menschen gemeldet, die an oder mit einer Corona-Infektion gestorben sind. Der Corona-Newsblog.

11.10.2022 | Stand: 08:19 Uhr

<< Wir berichten in unserem Newsblog laufend über die aktuellen Corona-News im Allgäu und in der Welt. >>





Dienstag, 11. Oktober, 8.15 Uhr: Vier Allgäuer Landkreise über 1000er-Inzidenz - acht weitere Corona-Todesfälle

Seit dem Wochenende haben die Behörden im Allgäu acht weitere Menschen gemeldet, die an oder mit einer nachgewiesenen Corona-Infektion gestorben sind. Seit Beginn der Pandemie gibt es in der Region nun 1155 Todesfälle, die mit Corona in Verbindung gebracht werden.

Auch die Inzidenzwerte im Allgäu klettern seit Beginn der kälteren Jahreszeit wieder deutlich nach oben: Am Dienstagmorgen haben vier Allgäuer Landkreise wieder die Schwelle von 1000 überschritten. Hier geht's zum tagesaktuellen Überblick über die 7-Tage-Inzidenz in den Allgäuer Städten und Kreisen.

Dienstag, 11. Oktober, 8 Uhr: RKI registriert 172 536 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 787,5

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstagmorgen mit 787,5 angegeben. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 5 Uhr wiedergeben. Am Vortag hatte der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 598,1 gelegen (Vorwoche: 374,0; Vormonat: 220,9). Allerdings liefern diese Angaben nur ein sehr unvollständiges Bild der Infektionszahlen.

Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus – vor allem weil bei weitem nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 172.536 Corona-Neuinfektionen und 185 Todesfälle innerhalb eines Tages. Vergleiche der Daten sind auch hier wegen des Testverhaltens, Nachmeldungen oder Übermittlungsproblemen nur eingeschränkt möglich. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen und Todesfälle deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 34.121.168 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Montag, 10. Oktober, 20.45 Uhr: Erst Corona, dann Inflation: Reha-Kliniken warnen vor Schließungs-Welle

Vielen medizinischen Einrichtungen droht wegen des drastischen Preisanstiegs die Pleite. Gesundheitsminister Klaus Holetschek war deshalb nun in Scheidegg. Mehr dazu lesen Sie hier.

Montag, 10. Oktober, 17.55 Uhr: Nächster Corona-Fall: Musiala fehlt Bayern gegen Pilsen

Der FC Bayern München muss Jamal Musiala als nächsten Corona-Ausfall verkraften. Wie der deutsche Fußball-Rekordchampion mitteilte, wurde der 19-Jährige positiv auf das Virus getestet. Mehr dazu lesen Sie hier.

Montag, 10. Oktober, 13.20 Uhr: Schwabacher Rechtsanwalt soll Subventionsbetrug begangen haben

Ein ehemaliger Rechtsanwalt und seine Ehefrau müssen sich seit Montag am Landgericht Nürnberg-Fürth verantworten, weil sie Corona-Subventionen in Höhe von mehr als einer halben Million Euro ergaunert haben sollen. Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden vor, staatliche Beihilfen für ein Unternehmen und dessen angebliche zwölf Beschäftigte beantragt und erhalten zu haben, obwohl der Betrieb längst eingestellt war und weder Umsätze generiert noch Mitarbeiter beschäftigt waren.

Der Anklage zufolge hatten die Angeklagten die Überbrückungshilfe für den Zeitraum von November 2020 bis Juni 2021 beantragt. Das Unternehmen war aber bereits seit Mitte 2019 ohne Umsätze - die geltend gemachten Umsatzausfälle konnten also gar nicht eingetreten sein. Zum Schein meldeten die Angeklagten die Mitarbeiter ihrer Schwabacher Anwaltskanzlei rückwirkend als Mitarbeiter des Unternehmens an.

Der Prozess vor der 12. Strafkammer des Landgerichts ist auf fünf Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil wird am 14. Oktober erwartet.

Montag, 10. Oktober, 12.40 Uhr: Wikileaks-Gründer Assange positiv auf Corona getestet

Der seit mehr als drei Jahren inhaftierte Wikileaks-Gründer Julian Assange hat sich im Gefängnis in London mit dem Coronavirus infiziert. "Er wurde am Samstag positiv auf Covid getestet, am gleichen Tag, an dem Tausende auf die Straße gekommen sind, um ihn zu unterstützen", sagte seine Frau Stella Assange der britischen Nachrichtenagentur PA. Der 51-Jährige sei nun "24 Stunden am Tag in seiner Zelle eingesperrt" und sie mache sich Sorgen um seine Gesundheit.

Bereits zuvor hatten Angehörige sich immer wieder besorgt über Assanges psychische und körperliche Gesundheit geäußert. Am Wochenende hatten Tausende Unterstützer eine Menschenkette rund ums britische Parlament gebildet und die Freilassung des Wikileaks-Gründers gefordert.

Die US-Justiz will Assange wegen Spionagevorwürfen den Prozess machen. Ihm drohen bei einer Verurteilung bis zu 175 Jahre Haft. Ihm wird vorgeworfen, gemeinsam mit der Whistleblowerin Chelsea Manning geheimes Material von US-Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan gestohlen, veröffentlicht und damit das Leben von US-Informanten in Gefahr gebracht zu haben. Unterstützer sehen in Assange einen mutigen Journalisten, der Kriegsverbrechen ans Licht brachte. Die Regierung in London hat der Auslieferung zugestimmt. Doch das juristische Tauziehen um den Wikileaks-Gründer ist noch nicht beendet.

Montag, 10. Oktober, 6.40 Uhr: Umfrage: Viele Arbeitnehmer für Maßnahmen bei erneuter Corona-Welle

Fast jeder zweite Arbeitnehmer (48 Prozent) in Deutschland wünscht sich eine Maskenpflicht und regelmäßige Corona-Tests am Arbeitsplatz, sollte es im Herbst erneut zu einer starken Corona-Welle kommen. Nur eine Minderheit (14 Prozent) will auch dann gar keine Einschränkungen mehr, wie aus der Studie "Arbeiten 2022" der Krankenkasse pronova BKK hervorgeht. Weitere 4 Prozent gaben an, sich nur im Homeoffice wirklich sicher zu fühlen. Für die Erhebung der Daten sind den Angaben zufolge im September 2022 rund 1200 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ab 18 Jahren repräsentativ befragt worden.

Der Umfrage zufolge möchten die meisten Arbeitnehmer (64 Prozent) nicht für immer überwiegend im Homeoffice arbeiten. Allerdings sieht eine Mehrheit bei der Arbeit dort auch viele Vorteile, etwa eine bessere Work-Life-Balance (64 Prozent). Deutlich mehr als die Hälfte (57 Prozent) findet das Arbeiten im Homeoffice auch effizienter und produktiver. Viele stoßen allerdings buchstäblich an Grenzen: So gaben 54 Prozent der Befragten an, sie könnten mit Blick auf die Räumlichkeiten bei sich auf Dauer gar nicht regelmäßig zu Hause arbeiten.

Bei den Regelungen zur Arbeit im Homeoffice gibt es große Unterschiede: Für mehr als ein Drittel der Befragten (35 Prozent) ist Homeoffice generell nicht möglich, etwa in Pflegeberufen, in der Gastronomie oder im Einzelhandel. Knapp ein Viertel (23 Prozent) gab an, ihr Arbeitgeber biete kein Homeoffice an. Knapp ein Drittel (30 Prozent) kann jederzeit ohne Abstimmung im Homeoffice arbeiten, etwas mehr als jeder Zehnte (12 Prozent) eine feste Anzahl an Tagen.

Montag, 10. Oktober, 6.30 Uhr: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei 598,1

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) am Montag bei 598,1. Die Zahlen im Allgäu sind weiterhin hoch. Hier finden Sie die aktuellen Inzidenzen für die Region. Die Corona-Zahlen sind am Sonntag und am Montag allerdings nur bedingt aussagekräftig, weil nicht alle Landratsämter und Behörden am Wochenende Corona-Zahlen an das RKI übermitteln.

Sonntag, 9. Oktober, 10.25 Uhr: Zahl der Corona-Infektionen steigt - Inzidenz über 600

Das Robert Koch-Institut hat binnen 24 Stunden 122.265 Corona-Neuinfektionen registriert. Die Inzidenz hat sich im Vergleich zum Vormonat fast verdreifacht. Mehr dazu lesen Sie hier.

Alle Entwicklungen vom 23. September bis 8. Oktober 2022 lesen Sie in Teil 122 unseres Newsblogs zur Corona-Krise im Allgäu.

Alle Entwicklungen vom 6. bis 22. September 2022 lesen Sie in Teil 121 unseres Newsblogs zur Corona-Krise im Allgäu.

Alle Entwicklungen vom 24. August bis 5. September 2022 lesen Sie in Teil 120 unseres Newsblogs zur Corona-Krise im Allgäu.

Alle Entwicklungen vom 9. bis 23. August 2022 lesen Sie in Teil 119 unseres Newsblogs zur Corona-Krise im Allgäu.

Alle Entwicklungen vom 24. Juli bis 8. August 2022 lesen Sie in Teil 118 unseres Newsblogs zur Corona-Krise im Allgäu.

Alle Entwicklungen vom 12. bis 23. Juli 2022 lesen Sie in Teil 117 unseres Newsblogs zur Corona-Krise im Allgäu.

Alle Entwicklungen vom 29. Juni bis 11. Juli 2022 lesen Sie in Teil 116 unseres Newsblogs zur Corona-Krise im Allgäu.

Alle Entwicklungen vom 17. bis 28. Juni 2022 lesen Sie in Teil 115 unseres Newsblogs zur Corona-Krise im Allgäu.