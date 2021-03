Vier Feuer in drei Tagen im Allgäu: Was steckt dahinter?

20. Februar: Ein Obsthof in Weißensberg ((Landkreis Lindau) steht in Flammen. Brandursache war nach ersten Ermittlungen der Polizei ein Defekt in der Holzhackschnitzelanlage. Rund 120 Rettungskräfte waren damit beschäftigt, das Feuer, das vom Stadel schließlich auf das angebaute Wohnhaus übergriff, unter Kontrolle zu bekommen. Es entstand ein Schaden von rund einer Million Euro.