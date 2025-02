Diese Schlösser und Villen stehen derzeit im Allgäu und Umgebung zum Verkauf

Wer im Allgäu oder Umgebung aktuell auf der Suche nach einer repräsentativen Wohnmöglichkeit ist, wird durchaus fündig. Zahlreiche Luxus-Immobilien stehen derzeit in der Region zum Verkauf. Die Angebote reichen von modernen und großen Häusern über Jagdvillen in Alleinlage und Prunksitze bis hin zu tatsächlichen Schlössern. Die Villen punkten mit Außenpools, Innenpools, Weinkeller, Parkgärten, beheizten Tiefgaragen und mehr. Die Preise sind dementsprechend. Sie reichen von etwas über 2 Millionen bis fast 15 Millionen Euro. Was bekommt man für das Geld? Wir werfen einen Blick in die Villen und Schlösser.

