Volksbegehren "Landtag abschaffen" auf ganzer Linie gescheitert

Das vor allem von sogenannten "Querdenkern" angestoßene Volksbegehren "Landtag abschaffen" ist gescheitert. Auch im Allgäu fand es nur wenige Unterstützer.

28.10.2021 | Stand: 15:05 Uhr

Das umstrittene, vor allem von sogenannten " Querdenkern" angestoßene Volksbegehren "Landtag abschaffen" zur Auflösung des bayerischen Landtags ist gescheitert. Binnen zwei Wochen trugen sich in ganz Bayern lediglich 204.135 Menschen in Unterschriftenlisten in den Rathäusern ein - nötig gewesen wäre eine Million.

Das teilte der Landeswahlleiter am Donnerstag mit. Das Scheitern hatte sich bereits zur Halbzeit sehr klar abgezeichnet. Hätten sich zwischen dem 14. und 27. Oktober bayernweit eine Million Wahlberechtigte in die Unterschriftenlisten eingetragen, wäre es zu einem Volksentscheid über eine Landtags-Auflösung gekommen. Alternativ hätte sich der Landtag vorher auch selbst auflösen können.

Die Zahlen von Donnerstag sind das vorläufige Ergebnis, das auf Schnellmeldungen von Städten und Landkreisen beruht. Das endgültige Ergebnis wird zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt.

Auch im Allgäu hatte sich das Scheitern bereits abgezeichnet.

In Kempten hatten sich von 48.047 Stimmberechtigten bis Montagabend nur 809 Unterstützer eingetragen. Das sind 1,7 Prozent.

In Kaufbeuren und im Ostallgäu blieb die breite Unterstützung für das umstrittene Volksbegehren ebenfalls aus. Bis zum Dienstag gaben in Kaufbeuren 736 Menschen dem Volksbegehren in den Bürgerbüros in Neugablonz und Kaufbeuren ihre Stimme. Germaringen verzeichnet 104 Unterstützer, Mauerstetten 74, die Verwaltungsgemeinschaft Westendorf mit den Gemeinden Kaltental, Oberostendorf, Osterzell und Stöttwang insgesamt 214. In Pforzen stimmten 49 Menschen für das Begehren, in Irsee 32 und in Rieden 28. Damit liegt die Unterstützung in Kaufbeuren und den umliegenden Gemeinden deutlich unter dem gesteckten Ziel.

Ähnlich die Tendenz im Oberallgäu. Die Redaktion fragte am Dienstag in einigen Orten nach dem aktuellen Zwischenstand. So verzeichnete Altusried 195 Unterzeichner (2,4 Prozent Zustimmung), Betzigau 67 Unterzeichner (2,9 %), Dietmannsried 200 (3 %), Durach 116 Unterzeichner, (2,1 %), Haldenwang 109 Unterzeichner (3,6 %), Oy-Mittelberg 99 Unterzeichner, (2,6 %), Sonthofen 360 Unterzeichner (2,2 %), Waltenhofen 147 Unterzeichner (2 %) und Wiggensbach 72 Unterzeichner (1,8 %).

Auch im Westallgäu hatten bis Montag in keinem Ort mehr als drei Prozent der Stimmberechtigten unterschrieben. Den größten Zuspruch fand das Volksbegehren bis dahin in Opfenbach und Stiefenhofen mit jeweils 2,7 Prozent, den geringsten in Maierhöfen (0,7 Prozent).

Volksbegehren Landtag abschaffen: Initiatoren warten auf Ergebnis

Die Initiatoren des Volksbegehrens "Landtag abschaffen" räumten ihr Scheitern auf ihrer Webseite aber indirekt bereits ein. "Auch wenn wir das Ziel, eine Million Mitbürger zu mobilisieren, nicht erreichen konnten, haben viele Mitbürger Zivilcourage gezeigt und sich für das Volksbegehren eingetragen", hieß es dort. "Diesen Mitbürgern gilt unser größter Respekt, sie haben den Mut aufgebracht, sich für den Rest der Bürger, für die Gesellschaft und für die Demokratie, ohne Rücksicht auf die eigene Person, einzusetzen."