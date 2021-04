Volleyball-Bundesliga: Friedsrichshafen verpflichtet den "Wunschtrainer"

Mark Lebedew wird ab der kommenden Saison Cheftrainer des VfB Friedrichshafen. Der 53-jährige Australier wechselt vom polnischen Club Gwardia Wroclaw an den Bodensee.

23.04.2021 | Stand: 15:53 Uhr

Für die Jagd auf den Meistertitel hat Volleyball-Bundesligist VfB Friedrichshafen Mark Lebedew als neuen Trainer verpflichtet. Der 53-jährige Australier wird zur neuen Saison Nachfolger von Michael Warm. Von ihm hatte sich der Rekordmeister getrennt, nachdem der Klub die Meisterschaft im Finalduell mit den Berlin Volleys erneut verpasst hatte. Lebedew hatte die Berliner von 2010 bis 2015 trainiert und den Rivalen zu drei Titeln geführt.

Geschäftsführer Thilo Späth-Westerholt: "Er war unser absoluter Wunschkandidat"

"Als es darum ging, einen neuen Trainer zu verpflichten, war Mark der absolute Wunschkandidat", sagt VfB-Geschäftsführer Thilo Späth-Westerholt. Der frühere australische Nationaltrainer Lebedew trainierte zuletzt den polnischen Club Gwardia Wroclaw, in Friedrichshafen erhielt er einen Vertrag für zwei Spielzeiten. Auf der Homepage des Vereins äußert sich der neue Coach zu seinem Wechsel: „Ich freue mich wirklich unfassbar auf diese Aufgabe. Dieser Club hat in Deutschland einen Namen, den auch in Europa jeder kennt.“ Späth-Westerholt gibt das Lob gerne zurück. Lebedew sei "ein großer Volleyballfachmann", habe enorme Erfahrung und in der Vergangenheit bereits viele Erfolge gefeiert.

Im Sommer zieht Lebedew mit seiner Familie an den Bodensee

Wann Lebedew seinen Antrittsbesuch in Friedrichshafen machen wird, steht noch nicht fest. „Ich würde gern im Sommer kommen und alle kennenlernen, bevor die Vorbereitung beginnt“, wird der 53-Jährige auf den Internetseiten des Volleyball-Bundesligisten zitiert. Sicher ist, dass er sich vor der Saison erst einmal mit seiner Frau und seinem siebenjährigen Sohn in Friedrichshafen einleben möchte. „Ich habe gute Erinnerungen an diese Stadt“, meint er. Zuletzt hielt er in der ZF Arena 2014 die Meisterschale in der Hand. Damals war der Bodensee noch fremdes Territorium.

