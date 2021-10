Vom Allgäu nach Österreich: Schlange stehen für günstigen Sprit

Hierzulande sind Diesel und Benzin derzeit extrem teuer. Wann Tanken am günstigsten ist und warum es auch im Allgäu große lokale Unterschiede gibt.

28.10.2021 | Stand: 17:59 Uhr

Vor der Tankstelle in Vils (Tirol) stehen die Autos Schlange, im kaum zehn Kilometer entfernten Füssen überlegt man es sich zurzeit lieber zweimal, ob es wirklich nötig ist zu tanken. Die Situation ist in ganz Deutschland und damit auch im Allgäu gleich: Sprit ist extrem teuer. In Füssen lag der Preis für einen Liter Super am Donnerstagvormittag bei 1,729 Euro, in Österreich waren es zur selben Zeit 1,479 Euro – 25 Cent weniger. Doch warum zahlt man hierzulande derzeit für Benzin und Diesel so viel?