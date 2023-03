Eine der ersten Frauen auf dem Elektrischen Stuhl: Diese US-Mörderin stammt aus dem Allgäu

1938 tötet Anna Maria Hahn in den USA fünf Männer und landet dafür als eine der ersten Frauen auf dem Elektrischen Stuhl. Das Kuriose: Sie kommt aus dem Allgäu.

31.03.2023 | Stand: 11:26 Uhr

„Mrs. Hahn bittet um Gnade, dann stirbt sie auf dem Elektrischen Stuhl“ titelte die Pittsburgh Press am 8. Dezember 1938. Anna Marie Hahn starb einen Tag zuvor mit einem Gebet auf den Lippen, heißt es dort weiter. 371 Tage habe die erst 32-Jährige in ihrer Todeszelle im Bundesstaat Ohio in den USA verbracht, bevor sie dort als erste Frau auf diese Art hingerichtet wurde. Doch eine Amerikanerin war Hahn nicht – denn ursprünglich kam sie aus dem Ostallgäu - genauer gesagt aus Füssen, ist dort geboren und aufgewachsen. In jungen Jahren wurde sie zur Betrügerin, später zur Mörderin.

