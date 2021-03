Klemens Brugger hatte alles – eine Familie, beruflichen Erfolg und Ansehen im Ort. Doch dann gab der Wahl-Allgäuer alles auf, um sein Leben radikal zu ändern.

13.03.2021 | Stand: 10:11 Uhr

Eigentlich war Klemens Bruggers Leben vorgezeichnet. 1958 wurde er in Friedrichshafen am Bodensee in eine Metzgersfamilie geboren. Nach der Schule machte der junge Mann eine Metzgerlehre, übernahm den väterlichen Betrieb, heiratete und gründete eine Familie. Er führte ein erfolgreiches Geschäft, engagierte sich bei örtlichen Vereinen und ging gerne mit seiner Frau aus. Sein weiterer Lebensweg schien eigentlich klar. Doch dann kam alles anders.