Vom Reiz des Miteinanders: Wie Karin Haslinger ihre Ölbilder entwirft

Der Mensch und sein Beziehungsgeflecht sind die großen Themen der Malerin Karin Haslinger. Der BBK ehrt sie mit dem Kollegenpreis.

22.11.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Der Mensch allein und in der Gruppe, das ist das große künstlerische Thema von Karin Haslinger, der Kollegenpreisträgerin des Berufsverbandes Bildender Künstler (BBK) Allgäu/Schwaben-Süd. Die Auszeichnung erhielt die Kaufbeurerin aber nicht allein für ihr künstlerisches Werk, sondern auch für ihr Engagement für den Berufsverband. Zwölf Jahre lang, von 2010 bis 2022, stand sie an dessen Spitze, erst drei Jahre lang mit Hans Günter Stephan, dann fünf mit Gerhard Menger und die letzten vier allein.

Karin Haslinger stellt bei der BBK-Jahresschau in Kempten aus

„Begegnung“ heißt ein Ölgemälde, das Haslinger bei der BBK-Jahresschau im Hofgartensaal der Kemptener Residenz zeigt. Ein programmatischer Titel, denn die Malerin lenkt ihren Fokus auf das Miteinander und das Beziehungsgeflecht. Da formieren sich Einzelne zu einer Gruppe, die wiederum auf andere Gruppen trifft. Alles scheint in der Schwebe und im Fluss zu sein. Haslinger formt ihre gesichtslosen Figuren aus Linien. „Mir geht es um die Grundsituation“, sagt die 64-Jährige.

Gesichtslos sind die Figuren, die Karin Haslinger in ihren großformatigen Ölbildern zu Gruppen zusammenfasst (Ausschnitt eines Gemäldes). Bild: Matthias Becker

Haslinger: „Ich habe auch einzelne Blätter zu einem Bild geformt“

Die Motive ihrer großformatigen, nicht selten in warmen Farben erstrahlenden Ölbilder haben ihren Ursprung im Prozess des Aktzeichnens. Mit unruhig geführtem Stift skizzierte sie früher das jeweilige Modell in immer neuen Positionen auf einem einzigen großen Blatt. Was am Ende nach einer Gruppe aussah, war immer Grunde immer derselbe Mensch. „Ich habe auch einzelne Blätter zu einem Bild geformt“, erzählt Haslinger.

Diese Methode schlägt sich in ihrer Malerei nieder. Zu sehen ist dies etwa im Bild „Neue Räume betreten“, das 2015 anlässlich der Flüchtlingsströme entstand. 2023 schuf sie ein weiteres Werk mit demselben Titel – nun mit dunkleren Tönen. Beide Bilder sind in Kempten zu sehen.

Zwölf Jahre lang - von 2010 bis 2022 - führte die Kaufbeurer Künstlerin Karin Haslinger den Berufsverband Bildender Künstler Allgäu/Schwaben-Süd. Nun ehrte sie der Verband mit dem Kollegenpreis. Bild: Matthias Becker

Karin Haslinger im Porträt

In München wuchs Karin Haslinger auf. Die Eltern hatten einen Edeka-Laden, und das Lager mit den vielen Kartons und Schachteln war ihr liebster Spielplatz, erzählt sie. Nach einem Malereistudium an der Uni in Lund (Schweden), entschloss sie sich – inzwischen Mutter von zwei Kindern und ab 1985 im Ostallgäu lebend – in München Kunstgeschichte und Literatur zu studieren (Magisterabschluss 1999). 1990 erhielt sie den Kunstpreis des Bezirks Schwaben, 1993 den Förderpreis der Stadt Marktoberdorf.

2009 promovierte Haslinger mit einer Arbeit über den Dialog zwischen der Dichterin Else Lasker-Schüler und dem Maler Franz Marc. Von 2012 bis 2019 übernahm Haslinger Lehraufträge an der Uni Eichstätt.

Stobsi-Videos von Karin Haslinger auf YouTube

In der Zeit des Corona-Stillstands entdeckte Karin Haslinger ein weiteres Talent in sich: Weil das Skypen mit den Enkelkindern mühsam war, erfand sie Geschichten um Handfingerpuppen, den „Stobsis“. Jeder Stobsi hat eine besondere Eigenschaft: So gibt es ein Siebenschlau-Stobsi, ein Baum-Stobsi und ein Künstler-Stobsi. Die Stobsi-Familie ist in zwei Schaukästen im Hofgartensaal zu bewundern.

Wer freilich den Charme der lustigen Gesellen erfahren will, sollte sich die Stobsi-Videos auf Youtube anschauen. Jedes Video endet mit einem Lied, das es separat als Video gibt und das über 100.000 Mal abgerufen wurde.