Von der Hufschmiede zum Elektro-Pionier: Abt wird 125 Jahre alt

In der Saison 2018/19 tritt Abt erneut für Audi an. Mit zwei dritten Plätzen als beste Resultate belegt er am Saisonende mit 95 Punkten den siebten Platz in der Meisterschaft. Außerdem belegt er mit einem dritten Platz den siebten Rang in der Gesamtwertung der voestalpine European Races. Vor dem letzten New York City ePrix 2019 wird bekanntgegeben, dass er in der Saison 2019/20 erneut für Audi fahren wird. Auf dem Foto ist der Kemptener 2018 beim Deutschland-Rennen in Berlin zu sehen.