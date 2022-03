Von Landsberg nach Augsburg nach Buchloe: Kunde will Riesen-Taxifahrt für rund 240 Euro nicht bezahlen

Ein Mann lässt sich vom Taxi abholen und erst nach Augsburg und dann nach Buchloe kutschieren. Die Rechnung möchte er aber nicht zahlen.

14.03.2022 | Stand: 15:05 Uhr

Ein 20-jähriger Mann hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine große Taxifahrt unternommen und dann nicht gezahlt. Nach Angaben der Polizei bestellte er sich ein Taxi nach Landsberg, ließ sich zunächst nach Augsburg und anschließend wieder nach Buchloe fahren. Die Rechnung für die Fahrt belief sich auf rund 240 Euro. Am Fahrtziel in Buchloe erklärte der Kunde der Taxifahrerin, nicht genügend Geld dabei zu haben. Die 26-jährige Taxifahrerin rief daraufhin die Polizei. Bevor die Beamten eintrafen, flüchtete der junge Mann aus dem Taxi.

Fahrerin hatte die Ausweisdaten des Mannes

Die Taxifahrerin hatte sich aber vor Fahrtbeginn den Ausweis des 20-Jährigen zeigen lassen, deswegen konnte die Polizei den Mann schnell ausfindig machen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Leistungskreditbetrugs eingeleitet.

